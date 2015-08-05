国际油市：布兰特原油涨向51美元，等待美国库存数据出炉

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
伊朗与全球六大国达成核协议，引燃更多伊朗原油将重返全球市场的忧虑，而且对于燃油需求增长的担忧也拖累油价。
0629 GMT，9月布兰特原油期货 上涨0.62美元至每桶50.61美元，上日结算价上涨1%，脱离周一所及的六个月低点。
9月美国原油期货 上升0.54美元至46.28美元，从周一触及的四个月低位回升。
美国石油协会(API)数据显示，截至7月31日当周，美国原油库存减少240万桶，至4.597亿桶，分析师预估为减少150万桶。汽油库存减少100万桶，馏分油库存增加170万桶。
能源资料协会(EIA)将于周三公布其库存报告。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 白云/杜明霞；审校 李春喜/王兴亚)
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