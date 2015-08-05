版本:
中国
货币新闻 | 2015年 8月 5日 星期三 14:55 BJT

国际油市：布兰特原油涨向51美元，等待美国库存数据出炉

伊朗与全球六大国达成核协议，引燃更多伊朗原油将重返全球市场的忧虑，而且对于燃油需求增长的担忧也拖累油价。

0629 GMT，9月布兰特原油期货 上涨0.62美元至每桶50.61美元，上日结算价上涨1%，脱离周一所及的六个月低点。

9月美国原油期货 上升0.54美元至46.28美元，从周一触及的四个月低位回升。

美国石油协会(API)数据显示，截至7月31日当周，美国原油库存减少240万桶，至4.597亿桶，分析师预估为减少150万桶。汽油库存减少100万桶，馏分油库存增加170万桶。

能源资料协会(EIA)将于周三公布其库存报告。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 白云/杜明霞；审校 李春喜/王兴亚)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐