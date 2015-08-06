国际油市：油价跌至数月低点，汽油库存增加令市场继续寻底

* 布兰特原油期货触及六个月低点

* 美国原油期货跌至四个半月低点

* 美国汽油库存增加预示油价还将有进一步压力

* 高盛预计油价需要下跌更久

路透纽约8月6日 - 油价周四触及数月低位，投资人和交易商寻找市场下一底部的线索，此前美国公布原油库存大幅下降，但未能提振油价。

美国上周汽油库存意外增长，对投资人而言，比原油库存降幅为预估三倍更为重要。

布兰特原油期货 收低0.07美元，报每桶49.52美元，此前跌至六个月低位48.88美元。

美国原油期货 收低0.49美元，报每桶44.66美元，盘中触及四个半月最低的44.20美元。

“我们需要看到市场出现投降式交易，目前还未看到。”Caprock Risk Management分析师Chris Jarvis表示，“我们相信一旦油价跌穿40美元就会出现。”

原油期货离打破40美元之上的今年低点还差几个美元。布兰特原油期货今年底部在45.19美元，美国原油期货今年曾低见42.03美元。

“油价可能出现盘整或进一步下滑，”德国商业银行分析师Carsten Fritsch表示，“市场认为供应过剩的情况将持续更久。”

高盛分析师表示，美国页岩油钻机已大大缩短了从投资到产油所需的时间，所以必须维持低油价才能限制投资，令市场恢复供需平衡。

美国能源资料协会(EIA)称，上周美国原油库存减少440万桶，为预估150桶减幅的约三倍。