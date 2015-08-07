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货币新闻 | 2015年 8月 7日 星期五 15:13 BJT

国际油市：原油期货上涨，投资者等待美国非农就业报告

悉尼CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner表示，非农就业数据可能冲击美元，美元又会影响油价。

“此外周末中国将公布贸易数据，该数据对于市场越来越重要，”他说。“中国的经济状况为短期油价走势确定了方向。”

0654 GMT，美国原油 上涨0.19美元，报每桶44.85美元，周四下跌逾1%，并触及四个半月低点。

该合约将迎来六周连跌，是11月至1月连跌七周之后持续最久连续下跌。美国原油本周累计下跌4.9%。

布兰特原油 上涨0.23美元，报每桶49.75，上日触及六个月低点。

布兰特原油本周下跌约4.7%，为3月以来最大单周跌幅。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 孙国玉/李春喜 审校 蔡美珍/于春红)

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