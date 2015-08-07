国际油市：原油期货上涨，投资者等待美国非农就业报告

悉尼CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner表示，非农就业数据可能冲击美元，美元又会影响油价。

“此外周末中国将公布贸易数据，该数据对于市场越来越重要，”他说。“中国的经济状况为短期油价走势确定了方向。”