国际油市：原油期货上涨，投资者等待美国非农就业报告

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
悉尼CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner表示，非农就业数据可能冲击美元，美元又会影响油价。
“此外周末中国将公布贸易数据，该数据对于市场越来越重要，”他说。“中国的经济状况为短期油价走势确定了方向。”
0654 GMT，美国原油 上涨0.19美元，报每桶44.85美元，周四下跌逾1%，并触及四个半月低点。
该合约将迎来六周连跌，是11月至1月连跌七周之后持续最久连续下跌。美国原油本周累计下跌4.9%。
布兰特原油 上涨0.23美元，报每桶49.75，上日触及六个月低点。
布兰特原油本周下跌约4.7%，为3月以来最大单周跌幅。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙国玉/李春喜 审校 蔡美珍/于春红)
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