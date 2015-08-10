国际油市：油价跟随汽油期货反弹，受美元走软扶助

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 汽油和柴油期货升势提振油价从数月低点反弹
* 布兰特原油期货大涨近4%，为5月来最大涨幅
* 美国原油期货升逾2%
路透纽约8月10日 - 油价周一跳升近4%，此前美国汽油和柴油期货因炼厂供应受扰而大涨，扶助原油期货从数月低点反弹。
美元指数 跌至近两周低点，也令原油等美元计价商品对欧元等其他货币持有者而言价格更能接受。
布兰特原油期货大涨3.7%，为5月底来最大单日升幅，美国原油期货升2.5%，涨幅为两个月内最大。
英国石油(BP)在印第安纳州的一日产24万桶的原油馏分设备发生故障，提振汽油期货价格 急升逾4%。
柴油期货 大涨逾3%，从上周触及的六年低点反弹。
布兰特原油期货 收高1.80美元，报每桶50.41美元，盘中跌至六个月低位48.24美元。
美国原油期货 收高1.09美元，报每桶44.96美元，在亚洲交易时段触及四个半月最低的43.35美元。
在过去六周，布兰特原油期货大跌23%，美国原油期货跌幅达26%，受油市供应过剩拖累。
美国原油期货较布兰特原油期货折让也回到5美元关口之上，为两周最大。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”