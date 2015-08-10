国际油市：油价跟随汽油期货反弹，受美元走软扶助

* 汽油和柴油期货升势提振油价从数月低点反弹

* 布兰特原油期货大涨近4%，为5月来最大涨幅

* 美国原油期货升逾2%

路透纽约8月10日 - 油价周一跳升近4%，此前美国汽油和柴油期货因炼厂供应受扰而大涨，扶助原油期货从数月低点反弹。

美元指数 跌至近两周低点，也令原油等美元计价商品对欧元等其他货币持有者而言价格更能接受。

布兰特原油期货大涨3.7%，为5月底来最大单日升幅，美国原油期货升2.5%，涨幅为两个月内最大。

英国石油(BP)在印第安纳州的一日产24万桶的原油馏分设备发生故障，提振汽油期货价格 急升逾4%。

柴油期货 大涨逾3%，从上周触及的六年低点反弹。

布兰特原油期货 收高1.80美元，报每桶50.41美元，盘中跌至六个月低位48.24美元。

美国原油期货 收高1.09美元，报每桶44.96美元，在亚洲交易时段触及四个半月最低的43.35美元。

在过去六周，布兰特原油期货大跌23%，美国原油期货跌幅达26%，受油市供应过剩拖累。