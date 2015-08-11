国际油市：疲弱基本面拖低油价，此前涨势昙花一现

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
油价下跌缘于油市基本面疲弱，需求增长放缓，而石油输出国组织(OPEC)、俄罗斯和美国等主要产油国的产量却接近纪录高位。
中国7月出口大降8.3%，创四个月最大降幅，使得全年经济增长7%的目标受到威胁。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红/许娜；审校 王丽鑫/杜明霞)
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路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。