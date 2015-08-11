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货币新闻 | 2015年 8月 11日 星期二 09:13 BJT

国际油市：疲弱基本面拖低油价，此前涨势昙花一现

油价下跌缘于油市基本面疲弱，需求增长放缓，而石油输出国组织(OPEC)、俄罗斯和美国等主要产油国的产量却接近纪录高位。

中国7月出口大降8.3%，创四个月最大降幅，使得全年经济增长7%的目标受到威胁。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红/许娜；审校 王丽鑫/杜明霞)

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