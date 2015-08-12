国际油市：美国原油自六年低点小幅回升，但基本面依然疲弱

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
交易商称，涨势主要因美国原油期货 周二大跌逾4%、创下2009年3月以来最低结算价，而且布兰特原油期货 跌破每桶50美元后的投机性买盘。
整体上分析师称石油基本面仍然疲软。
“若本周美国油品库存延续上周强劲增长的趋势，对油价将不利。全球来讲，石油输出国组织(OPEC)石油供应达到逾三年最高。日产出增长10.07万桶，至3,150万桶，”澳新银行周三称。(完) (编译 王兴亚/王丽鑫；审校 许娜/张荻)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。