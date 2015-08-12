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货币新闻 | 2015年 8月 12日 星期三 08:45 BJT

国际油市：美国原油自六年低点小幅回升，但基本面依然疲弱

交易商称，涨势主要因美国原油期货 周二大跌逾4%、创下2009年3月以来最低结算价，而且布兰特原油期货 跌破每桶50美元后的投机性买盘。

整体上分析师称石油基本面仍然疲软。

“若本周美国油品库存延续上周强劲增长的趋势，对油价将不利。全球来讲，石油输出国组织(OPEC)石油供应达到逾三年最高。日产出增长10.07万桶，至3,150万桶，”澳新银行周三称。(完) (编译 王兴亚/王丽鑫；审校 许娜/张荻)

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