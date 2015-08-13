国际油市：油价受美国库存降低消息支撑而持稳，但中国前景仍构成压力

0037GMT，美国原油期货 下跌0.03美元，至每桶43.27美元。布兰特原油期货 上涨0.05美元，至每桶49.71美元。

“油价在最初下跌后隔夜反弹，受益于IEA报告及美元走软，”澳新银行周四称。

IEA周三指出，拜经济成长反弹及低油价之赐，全球石油需求正以五年来最快速度成长，但全球石油供应过剩极为严重，过剩局面将持续整个2016年。

但分析师表示，市场对需求、尤其是亚洲需求的乐观预期有所质疑。中国经济显现出越来越多疲弱迹象，而人民币贬值可能会削弱燃料进口需求。

中国7月表观石油需求较上月下滑，因全国汽车销售持续减少。

根据基于政府初步数据的计算结果，中国7月石油日消费量大约为1,012万桶，较6月下降逾4%，尽管表观日使用量高于上年同期的972万桶。(完)

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