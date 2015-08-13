国际油市：美国原油期货跌至每桶42美元之下的六年半低点，因库存增加

* 美国原油期货大跌3%，创每桶41.91美元的六年半新低

* 之前的底部是在今年3月建立的42.03美元。

* 本月迄今美国原油期货大跌10%，7月重挫了21%

* 库欣周度库存大增引发最新一轮跌势

* Whiting炼厂故障及美元走强也令油价承压

路透纽约8月13日 - 美国原油期货周四大跌逾3%，至每桶42美元之下的六年半低点，因数据显示美国关键库存大幅增加，令市场对全球供应过剩日益严重的忧虑加重。

美国公布数据显示，7月零售销售增加及就业市场增强后，美元上涨，也令油价承压。

自6月底，油价已经下挫近三分之一，在多家炼厂出现故障影响原油需求后，本周油价续跌。BP PLC's 在印第安纳州Whiting日产能达41.35万桶的炼厂被迫关闭三分之二的产能以维修泄漏，这可能要持续一个多月。该炼厂产能为美国中西部最大。

市场情报公司Genscape报告，库欣(美国原油期货合约交割地)在截至8月11日该周库存增加超过130万桶，令投资人愈发担心Whiting的炼厂故障将令原油供应过剩加重后，油价进一步下挫。

美国原油期货 收低1.07美元，报每桶42.23美元，盘中触及41.91美元的2009年3月来最低。

一些分析师表示，随着跌穿更多技术水准，市场自此可能出现一连串的抛单，令油价进一步深跌。

布兰特原油 收低0.44美元，或约1%，报每桶49.22美元，周五近月布兰特原油期货将到期。

布兰特原油期货较美国原油期货的溢价触及近7美元的三周高位。