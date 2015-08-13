国际油市：美国原油期货跌至每桶42美元之下的六年半低点，因库存增加

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 美国原油期货大跌3%，创每桶41.91美元的六年半新低
* 之前的底部是在今年3月建立的42.03美元。
* 本月迄今美国原油期货大跌10%，7月重挫了21%
* 库欣周度库存大增引发最新一轮跌势
* Whiting炼厂故障及美元走强也令油价承压
路透纽约8月13日 - 美国原油期货周四大跌逾3%，至每桶42美元之下的六年半低点，因数据显示美国关键库存大幅增加，令市场对全球供应过剩日益严重的忧虑加重。
美国公布数据显示，7月零售销售增加及就业市场增强后，美元上涨，也令油价承压。
自6月底，油价已经下挫近三分之一，在多家炼厂出现故障影响原油需求后，本周油价续跌。BP PLC's 在印第安纳州Whiting日产能达41.35万桶的炼厂被迫关闭三分之二的产能以维修泄漏，这可能要持续一个多月。该炼厂产能为美国中西部最大。
市场情报公司Genscape报告，库欣(美国原油期货合约交割地)在截至8月11日该周库存增加超过130万桶，令投资人愈发担心Whiting的炼厂故障将令原油供应过剩加重后，油价进一步下挫。
美国原油期货 收低1.07美元，报每桶42.23美元，盘中触及41.91美元的2009年3月来最低。
一些分析师表示，随着跌穿更多技术水准，市场自此可能出现一连串的抛单，令油价进一步深跌。
布兰特原油 收低0.44美元，或约1%，报每桶49.22美元，周五近月布兰特原油期货将到期。
布兰特原油期货较美国原油期货的溢价触及近7美元的三周高位。
国际能源署(IEA)周三指出，拜经济成长反弹及低油价之赐，全球石油需求正以五年来最快速度成长，但全球石油供应过剩极为严重，过剩局面将持续整个2016年。 (完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”