国际油市：美国原油期货从六年半低点小幅反弹，布兰特原油期货到期下滑

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
* 本周美国增加两座石油钻井平台－Baker Hughes
* 6月北达科他州原油产量增加
* 美国原油期货盘中跌至2009年3月来最低
* 9月布兰特原油期货周五到期
路透纽约8月14日 - 美国原油期货周五在跌至六年半新低后小幅反弹，因投资人担心全球供应过剩，美国原油期货连跌第七周。布兰特原油期货下滑，近月期货今日到期。
数据显示，6月美国北达科他州原油产量连升第二个月，将美国原油期货从日高拉回，美元走强以及消费者信心数据不及预期，也限制了油价的升幅。
能源服务公司Baker Hughes Inc 公布，本周美国生产商增加了两座石油钻井平台，为连续第四周增加。
美国原油期货盘初从今年新低反弹，之后从显示美国7月生产者物价指数(PPI)连续第三个月上升的数据中获得提振。
美国9月原油期货 收涨0.27美元，报每桶42.50美元，盘中触及41.35美元的2009年3月来最低，日高则报42.96美元，本周该期货大跌逾3%。
9月布兰特原油 收盘后到期，收低0.19美元，报每桶49.03美元，但本周上扬近1%，结束了六周连跌。尽管近期下滑，但布兰特原油期货仍远高于1月所创的今年低点45.19美元。
10月布兰特原油期货 也下滑。
美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，基金经理人在截至8月11日该周将美国原油期货的净多头和选择权仓位降至2010年最低水准。
欧洲公布的经济成长数据疲弱，打压布兰特原油期货，而全球第二大原油消费国－中国经济成长遇阻令美国和布兰特原油期货均承压。
高盛表示，人民币下滑令所有商品市场都感受到了压力，因这预示全球经济状况将恶化。(完)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)