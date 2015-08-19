国际油市：油价再跌，因美国即将进入需求淡季

“随着美国9月进入需求淡季，西德克萨斯中质油(WTI)价格由六年低点的复苏可能只是昙花一现，”澳新银行周三表示。

0656 GMT，美国原油期货 报每桶42.42美元，较上日结算价下跌0.20美元。布兰特原油期货 下跌0.1美元，报每桶48.71。

“近来油价下跌，印证了全球石油生产国践行维持高产的承诺，”休斯顿Conway MacKenzie能源顾问服务的执行董事Scott Cockerham表示。

“未来15个月会出现30美元的油价吗？绝对有可能。像中国人民币贬值和伊朗将被解除制裁的消息只会加剧这类波动，”他说。

中国商务部发言人沈丹阳周三表示，今年外贸形势比预计的更复杂严峻，全年出口不容乐观但仍有望正增长，进口降幅还将继续收窄。近期人民币汇率贬值对外贸的影响是多方面的，劳动密集型企业可能相对受益。 (完)

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