国际油市：美国原油期价重挫4%至六年半低位，因原油库存意外增加

* EIA数据显示上周美国原油库存增加260万桶，预估为减少

* 美国原油期货跌至略高于40美元的2009年3月以来最低

* 分析师称如果跌穿40美元，则美国原油期货可能跌至30美元之下

路透纽约8月19日 - 美国原油期货周三急挫逾4%，触及六年半低位，且险些跌穿40美元，因上周美国原油库存意外大增，加剧了对全球石油供应过剩的忧虑。

美国能源资料协会(EIA)周三公布，上周美国原油库存增加260万桶，至4.5621亿桶。

数据令能源市场分析师、交易员和投资者倍感意外，他们之前预计原油库存减少。

周二盘后，美国石油协会(API)报告，截至8月14日当周美国原油库存减少230万桶。一项路透调查显示，分析师预计为减少80万桶。

“库存数据完全出乎市场预料，显示库存增加，而所有市场人士都预计是减少，”Tyche Capital Advisors的管理合伙人Tariq Zahir表示。

周四到期的近月美国原油期货CLc1>急跌1.82美元，或4.3%，收报每桶40.80美元，盘中触及2009年3月以来最低40.46美元。

“如果油价跌至40美元，暗示将进一步回落，”forex.com驻伦敦的原油技术分析师Fawad Razaqzada表示，预计如果跌势持续，可能触及30美元之下的2003年低位。

近月布兰特原油期货 重挫1.65美元，或3.4%，收报每桶47.16美元，在盘后交易中扩大跌幅，下跌2美元。

BP PLC 在印第安纳州Whiting的美国中西部最大炼厂本周初意外关闭日加工24万桶原油的主要生产设施。这段时间在库存统计时间覆盖范围之内。上周美国中西部炼厂开工率降至92.2%，为八个月来最大月降幅。

美国汽油期货 跌幅超过原油期货，大跌6%，至六个月低位，尽管上周汽油库存减少270万桶，超过路透调查分析师预估的减少160万桶。

美国柴油期货 急挫3%，触及六年低位。(完)

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