国际油市：美国9月原油期货到期前上扬，布兰特原油期货走低

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
* 美国原油期货触及六年半新低后反弹收涨
* 美国9月原油期货收盘时到期
* 中国股市急跌加剧了对原油需求的忧虑
* 飓风丹尼是2015年大西洋飓风季的首个飓风
路透纽约8月20日 - 收盘时到期的美国9月原油期货周四收涨，盘中交投震荡，并触及六年半新低，因供应过剩。对中国经济的担忧重压布兰特原油期货。
美元走软，以及2015年大西洋季风季首个飓风形成也扶助支撑原油市场，尽管飓风丹尼尚未登陆，也未对石油生产设施造成任何影响。
美国原油期货盘初再度测试40美元附近水平，跌至2009年以来最低，10月布兰特原油期货跌至46美元之上的合约新低，因全球供应过剩，以及对中国成长放缓的担忧继续重压油价。
亚洲股市，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌1.5%，至两年低位，对全球成长的不安打压欧洲和美国股市。
“全球股市的表现对原油和其他商品价格造成负面影响，”Energy Management的高级合伙人Dominick Chirichella在一份报告中说。
美国9月原油期货 上扬0.34美元，收报每桶41.14美元，盘中跌至40.21美元。该合约收盘时到期。
美国10月原油合约 上扬0.05美元，收报每桶41.32美元，但在盘后交易中走低。稍早触及合约低位40.50美元。
10月布兰特原油期货 挫0.54美元，收报每桶46.62美元。盘后交易中扩大跌幅，2025 GMT，触及合约低位46.06美元。
“美国股市走疲尾盘重压布兰特原油期货，希腊总理辞职也引发对欧洲经济的担忧，”Price Futures Group的分析师Phil Flynn表示。
美国能源协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存增加260万桶，至4.5621亿桶，因进口增加，炼厂开工率下降。
分析师原本预期为库存减少。数据推动美国原油期货周三急跌逾4%。
在原油和成品油期货市场，美国RBOB汽油期货 的百分比跌幅最大，急跌2.46美分，或1.5%，收报每加仑1.5346美元。
美国指标柴油期货超低硫柴油期货合约 也收跌。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 利棣儿)
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路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同