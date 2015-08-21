国际油市：油价重拾跌势，可能创出29年来最长的周线连跌

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
主要指标原油价格都在六年半低点附近，美国原油料连续第八周下跌，周线下跌持续时间为1986年以来最长。
1985年底，油价在五个多月时间内从30美元左右跌至10美元，因为石油输出国组织(OPEC)扩大产量，要重夺市场份额。
BP 首席执行官Bob Dudley在7月底表示，“感觉像1986年的情形”。7月底油价比现在高出8美元左右。
0656 GMT，美国10月原油期货 跌0.46美元，报40.86；周四到期的9月合约 收涨0.34美元。美国原油周四触及六年半低点40.21美元。
布兰特原油 最近八周料第七周下跌，跌0.41美元，报46.21，周四结算价下跌0.54美元。
美元指数 由于美联储9月升息预期降温而继续回跌，给油价提供一些支撑。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙国玉/李春喜 审校 张涛)
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