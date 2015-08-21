国际油市：油价收跌逾2%，因美国钻井平台数量直指供应过剩将加剧

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
* 美国原油期货连跌第八周，为1986年以来最长跌势
* 美国原油跌至30美元区域，因美国石油钻井平台数量增加
* 汽油期货削减跌幅，因特拉华州炼厂发生火灾
* 中国制造业活动疲弱拖累股市重挫
路透纽约8月21日 - 美国原油期价周五收跌2%，盘中跌至40美元之下，为2009年金融危机以来首次，且可能录得近30年来最长周度连跌，因有迹象显示美国供应过剩，且中国制造业活动疲弱。
美国原油期货盘中跌至40美元之下，之前公布的数据显示，美国钻井平台数量本周增加两座，连续第五周增加。数据加重了对美国页岩油产量对油价下跌反应迟缓，将导致全球供应过剩局面长期持续下去的担忧。
能源市场早盘下跌，因全球股市和汇市加入了原材料市场本周连续下跌的颓势，周五跌势加速，因数据显示8月中国制造业活动以近六年半最快速度萎缩。中国制造业是全球很多商品的大买家。
由于全球第二大石油消费国中国的需求前景日趋黯淡，加之预期今秋石油供应过剩的情况将大大加剧，交易员表示，多数石油交易商不愿逆大势而动。
“市场陷入了没完没了的跌势中，”PVM Oil Associates的董事Robin Bieber表示，“大趋势就是下跌——认命吧。”
美国原油期货 收跌0.87美元，或2.1%，报每桶40.45美元，盘中触及六年半新低39.86美元。近月美国原油期货连跌八周，累积跌幅达33%，为1986年以来最长跌势。
美国原油期货尾盘削减部分跌幅，受助于美国汽油期货 从合约低位反弹，因有消息称，PBF Energy Inc位于特拉华州特拉华市的一日加工18.2万桶原油的汽油生产设施起火。
布兰特原油期货 收挫1.16美元，或2.5%，报每桶45.46美元，盘中触及45.07美元的低位，且险些自2009年3月以来首次跌穿45美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 利棣儿)
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