国际油市：油价逆转早盘涨势走低，因美国飓风忧虑减退

* 布兰特原油期货下跌1.4%，美国原油期货回落0.8%

* 市场逆转早盘涨势，因预计飓风Joaquin改变路径

* 早盘来自叙利亚的风险溢价也消退

路透纽约10月1日 - 油价周四下跌1%，因美国国家飓风中心(NHC)改变了对最新袭击美国的飓风路径的预期，市场回吐早盘因担忧飓风将损害美国东海岸石油生产设施而录得的涨幅。

叙利亚冲突加剧使得地缘政治风险升级，这也提振油价周四早盘上涨。

“我认为上述两种因素当中任何一种都不会产生很大的风险溢价，因为原油和成品油库存庞大，足以应对任何短期供应受扰，”Ritterbusch & Associates的油市咨询师Jim Ritterbusch表示。

美国国家飓风中心一份修正后的预期显示，飓风Joaquin预计将在纽约市以东约100英里的长岛东部登陆，风力减弱为热带风暴。

能源企业称，他们随时警惕飓风Joaquin的动向，但尚未关闭石油生产设施，因飓风的预期轨迹不确定。

布兰特原油期货 收跌0.68美元，或1.4%，报每桶47.69美元，盘中触及一周高位49.84美元。

美国原油期货 收跌0.35美元，或0.8%，报每桶44.74美元，油价盘中攀升逾2美元或4%，触及日高。.

油市多头早盘买入，汽油期货 急升3%，因担忧风暴造成的影响，休斯敦的一位经纪商表示。但汽油在收盘前回吐涨幅，收盘基本持稳。

驻芝加哥的油市咨询师Ritterbusch表示，预计未来油市的波动性和价格压力将加大。“我们仍建议在价格像今天这样偶然升穿47美元后，增加美国原油期货的空头头寸。”(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻