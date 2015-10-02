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货币新闻 | 2015年 10月 2日 星期五 15:23 BJT

国际油市：叙利亚局势升级推升油价，美国飓风忧虑减退

美国汽油期货 周四先涨后跌，盘中走势震荡，终场收平报每加仑1.3668美元。

布兰特原油 上涨0.67美元，报每桶48.36美元。该合约上日收低0.68美元。

交易员称，由于适逢中国的七天国庆假期，亚洲交易时段流动性较低，不过活跃的交易员已经在消化叙利亚政治风险造成的风险溢价，目前美国和俄罗斯正在发起攻击。

使局势更加复杂的是，一支数百人的伊朗部队到达叙利亚，加入一场地面攻势，对政府军提供支持。这是内战演变成为地区化和全球化的一个迹象。

惠誉下属的研究机构BMI Research称，虽然预计未来数月由于美国产量下降提振油价短期上涨，但长期前景仍然疲弱。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张涛/李春喜; 审校 李爽/高琦)

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