国际油市：叙利亚局势升级推升油价，美国飓风忧虑减退

重发-标题新闻：苹果对高通提起诉讼，要求退还约10亿美元承诺退还的专利使用费-CNBC
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美国汽油期货 周四先涨后跌，盘中走势震荡，终场收平报每加仑1.3668美元。
布兰特原油 上涨0.67美元，报每桶48.36美元。该合约上日收低0.68美元。
交易员称，由于适逢中国的七天国庆假期，亚洲交易时段流动性较低，不过活跃的交易员已经在消化叙利亚政治风险造成的风险溢价，目前美国和俄罗斯正在发起攻击。
使局势更加复杂的是，一支数百人的伊朗部队到达叙利亚，加入一场地面攻势，对政府军提供支持。这是内战演变成为地区化和全球化的一个迹象。
惠誉下属的研究机构BMI Research称，虽然预计未来数月由于美国产量下降提振油价短期上涨，但长期前景仍然疲弱。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张涛/李春喜; 审校 李爽/高琦)
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2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。