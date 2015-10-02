国际油市：叙利亚局势升级推升油价，美国飓风忧虑减退

交易员称，由于适逢中国的七天国庆假期，亚洲交易时段流动性较低，不过活跃的交易员已经在消化叙利亚政治风险造成的风险溢价，目前美国和俄罗斯正在发起攻击。

使局势更加复杂的是，一支数百人的伊朗部队到达叙利亚，加入一场地面攻势，对政府军提供支持。这是内战演变成为地区化和全球化的一个迹象。