国际油市：油价收复早盘失地大涨逾1%，因美国石油钻井平台数连降五周

* 布兰特原油和美国原油期货结算价至少升1%，本周下滑

* 美国就业和工厂订单数据疲弱，稍早打压市场

* 美国本周石油钻井平台减少26座，连降五周

路透纽约10月2日 - 油价周五收复稍早失地，结算价至少升1%，此前报告显示美国石油钻井平台连降五周，对全球最大石油消费国产量减少的争论重燃。

逊于预期的美国就业等经济数据稍早令油价承压，且飓风Joaquin对美国东海岸石油设施的威胁降低。

石油服务公司Baker Hughes周度调查显示，本周美国石油钻井平台减少26座，为自4月来最大周度降幅。

数据扭转了油价的跌势，油价稍早一度下挫约1%。

“石油钻井平台数据减少支撑了产量将开始下滑的观点，”ICAP商品市场专家Scott Shelton表示。

布兰特原油期货 收高0.44美元，或约1%，报每桶48.13美元。

美国原油期货 收高0.80美元，或1.8%，报每桶45.54美元。

本周布兰特原油期货跌约1%，而美国原油期货也小跌。

尽管钻井平台数据减少，但根据最新的美国能源资料协会(EIA)数据，美国7月日石油产量小增至940万桶，6月为930万桶。

美国劳工部周五公布，美国9月非农就业岗位增加14.2万个，预估为增加20.3万个，美国9月失业率为5.1%(预估为5.1%)，9月平均时薪较前月持平(预估为增长0.2%)。

美国商务部公布，8月工厂订单较上月减少1.7%，预估为下降1.2%，7月修正后为增长0.2%，前值为增长0.4%。美国8月耐久财订单经修正为后下降2.3%，前值为下跌2.0%。 (完)

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