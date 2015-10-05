国际油市：油价上扬逾2%，因汽油跳升及俄罗斯称愿意同其他产油国讨论油市

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 汽油期货大涨3%，扶助带动其他油品上涨
* 俄罗斯指愿意同其他产油国讨论油市
* 一些投资人预计美国库存增加将令油价再度承压
* 路透调查显示，上周美国原油库存增加180万桶
路透纽约10月5日 - 油价周一结算价大涨逾2%，受美国汽油期货上扬及俄罗斯愿意同其他主要产油国讨论油市的消息带动。
美股上扬给油市等其他美元计价商品来进一步支撑。
布兰特原油期货 收高1.12美元，或2.3%，报每桶49.25美元。
美国原油期货 收高0.72美元，或1.6%，报每桶46.26美元。
美国汽油期货 升3%，扶助提振油价和其他油品价格。
“今日油品期货领涨，但看来也从股市大涨刺激的风险意愿普遍上升中得益。”Liquidity Energy经纪Peter Donovan称。
俄罗斯能源部长周六称，如果有会议召集，俄罗斯愿意与石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国开会，讨论全球石油市场。俄罗斯是全球最大石油生产国。
尽管有这些利多迹象，但一些分析师为油价重启跌势作准备，预计本周美国政府数据将可能显示原油库存进一步增加。
路透调查周一显示，市场预计美国上周原油库存连升第二周，增加180万桶。
美国能源资料协会(EIA)将在周三发布周度库存数据。上周EIA公布，截至9月25日该周美国原油库存增加约400万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”