国际油市：油价结束三日连涨下跌，因美国原油库存增幅远超预期

《全球市场》亚股和美元下跌，特朗普就职典礼前市场弥漫谨慎情绪
欧元兑美元周五继续上行，因投资者分析了欧洲央行总裁德拉吉的讲话之后发现政策并没有变化。此前在德拉吉指出通胀依然低迷之后，欧元一度下跌。
* EIA报告称上周美国原油库存增幅较预期高出近100万桶
* 数据令市场倍感意外，因API周二报告显示库存减少
* 布兰特和美国原油走势反复，之前刚刚突破近期的交易区间
* 交易商预计油市多头将面临更多挑战
路透纽约10月7日 - 油价周三震荡走低，结束三日连涨，美国政府数据显示上周原油库存猛增，令交易商倍感意外，因昨日一行业组织的报告显示库存减少。
美国能源资料协会(EIA)报告称，上周美国原油库存增加310万桶，远高于接受路透调查的分析师预估的增加220万桶。
周二美国能源协会(API)公布的库存初步数据显示，原油库存减少120万桶。
布兰特原油期货 收跌0.59美元，或1.1%，报每桶51.33美元。
美国原油期货 回落0.72美元，或1.5%，收报每桶47.81美元。
布兰特和美国原油期货过去三日累计上扬约8%，或约4美元，升穿保持了一个月的交易区间，受助于技术性买盘和数据良好。
三日连涨部分是因EIA周二发布的报告预计，明年全球石油需求增速将为六年来最快，暗示石油供应过剩情况好转的速度快于预期。
周三早盘油价一度上涨达1美元，之后回吐所有涨幅，在平盘上下几个美分的区间内游走。
EIA报告原油库存大增“将会在一定程度上削弱油市上行的动能”，并迫使交易商重新考虑市场未来的走向，Tradition Energy的分析师Gene McGillian表示。
EIA还报告称，上周汽油库存增加近200万桶，是预期增幅的四倍。McGillian称，数据给油市浇了一盆冷水。
Tyche Capital Advisors的石油交易员Tariq Zahir预计，高库存将继续重压油价。
“总体而言，油市多空因素正在角力，从技术面看，油价已突破了持续了逾一个月的交易区间。对美国原油期货来说，50美元近在咫尺，”Zahir说，“但从基本面来看，库存增加，且未来几周会持续增加。”
部分交易商认为，油价仍倾向于上行。
“关键技术性指标正面，”伦敦经纪公司PVM Oil Associates的董事Robin Bieber表示，“并未建议作空。”(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 李军)
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