国际油市：油价受逢低吸纳提振走高，但美原油库存上升预期令涨幅受限

巴克莱称，“我们认为油价在本季度剩下时间涨势仍将受限，因成品油需求疲软、原油和成品油库存充裕且供应调整有限。”

科威特石油部长奥马尔(Ali al-Omair)周一表示，目前石油输出国组织(OPEC)内部并没有任何要求改变产量上限的呼声，他并称，高成本产油方退出市场，可以帮助提振2016年油价。

OPEC周一预测，2016年全球对OPEC原油的需求将高于此前预期，因该组织放任油价下滑的策略对美国页岩油和其他竞争对手供应造成冲击，缓解了全球供应过剩局面。

经济遭遇低油价打击的委内瑞拉本月将公布一个重振油价的大胆新策略，效仿OPEC曾经的做法，设立一个最低线在每桶70美元的价格区间。

路透调查显示，截止10月9日当周美国原油库存料增加280万桶。

人民币8月汇改带来的一次性贬值，促使中国9月出口同比降幅继续收窄，但商品价格大跌叠加国内需求不振，令进口同比衰退多达两成，当月衰退型的贸易顺差以美元计创历史次高。

此外，据伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)报导，伊朗议会周二通过了支持政府执行与世界大国签署的核协议的法案。(完)

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