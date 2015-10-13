国际油市：油价削减稍早涨幅收跌，因全球供需前景利空

* 国际能源署预计全球供应过剩的局面将在2016年持续

* IEA下调全球石油需求增长预估

* 美元走软扶助支撑油价

* 美国原油早盘上扬，受助于技术性买盘

路透纽约10月13日 - 油价周二回吐早盘涨幅收跌，之前国际能源署(IEA)的报告重燃市场供应仍然过剩的担忧。

“市场上的原油供应仍然充裕，我和IEA的观点一致，即今年剩余时间和2016年仍然供过于求，”Lipow Oil Associates的总裁Andrew Lipow表示。

11月布兰特原油期货 收报每桶49.24美元，下跌1.24%，或0.62美元，稍早升穿50美元。

美国原油期货 收报每桶46.66美元，下跌0.93%，或0.44美元，回吐早盘受技术性买盘推动录得的逾1美元的涨幅。

IEA称，全球油市供应过剩的局面至少会再持续一年的时间，尽管非石油输出国组织(OPEC)成员国产量下降。

交易商称，美元周二跌至三周低位进一步支撑油价早盘的涨势。

并非所有人都认同IEA的预期。

Energy Aspects的分析师表示，市场关注点逐步从供应过剩转向未来供应可能收紧且价格可能攀升上。

Energy Aspects的分析师Amrita Sen和Robert Campbell在一份报告中指出，“我们认为上述转变是完全正确的，因美国石油产量加速减少，开启了供需重新平衡的进程。”

投资者静待美国石油协会(API)和能源资料协会(EIA)分别在周三和周四公布的上周库存数据。库存数据公布时间因周一哥伦布日假期顺延一天。

一项路透调查显示，分析师的平均预期为，截至10月9日当周美国原油库存增加280万桶。(完)

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