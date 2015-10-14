国际油市：油价续跌，因全球供应过剩抵消美国减产影响

* 油价本周连跌三日，自周一以来累计下跌6%

* 汽油裂解价差大幅下挫令油价承压

* 中国第三季经济增长为2009年以来最弱，打击需求预期

* 美国石油协会(API)稍后公布美国原油库存数据

路透纽约10月14日 - 油价周三收盘小幅走低，本周一直承压，因对全球供应增加的担忧令近几周来市场持有的美国产量不断下降可能提振油价的观点站不住脚。

自周一以来，原油价格累计下跌了6%，石油输出国组织(OPEC)周一报告称，9月日产量比8月增加11万桶，较2015年日需求预估高近200万桶。

本月迄今油价仍然上涨，因10月第一周受美国减产能抵消OPEC增加供应的乐观预期提振而大幅攀升。

但周二能源资料协会(EIA)的数据显示，预计11月页岩油日产量仅减少9.3万桶，美国原油生产以页岩油为主。但EIA称，11月减产幅度创纪录，且是连续第七个月减产。

11月布兰特原油期货 收报每桶49.15美元，下跌0.2%，或0.09美元。周一下跌接近每桶2.8美元，跌幅逾5%。

美国原油期货 收报每桶46.64美元，微跌0.02美元。

“汽油裂解价差CL-RB1=R的走软对油价造成压力，”原油市场咨询公司Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch称。

汽油裂解价差在过去两周内下跌了三分之一，每桶近4美元。

“本周一些卖盘又返回市场，”Jim Ritterbusch称。

分析师称，预计中国能源需求转弱也重压油价。中国第三季经济增长率预计低于7%，为2007-2009年金融危机以来首次。

OPEC将2016年全球石油日需求增长预估削减4万桶，至125万桶，称因为中国增长放缓。

咨询公司Wood Mackenzie称，美国炼厂削减开工率进行设备维护，欧洲炼厂也可能在未来几周减产维护。(完)

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