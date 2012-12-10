国际油市: 布兰特原油期货上扬,因中国石油进口增长

* 中国11月石油进口增长 * 意大利政局的不确定性限制油价涨幅 * 美国原油期货在稍早上扬后转跌 * API周二公布库存数据 路透12月10日 - 布兰特原油期价周一小涨,因中国数据显示该国11月 石油进口增加,显示全球第二大石油消费国中国对商品的需求强劲. 中国海关公布的数据显示,11月石油进口增至每日569万桶,为有史以 来第三高月度进口量,较上年同期增长3%.铁矿石进口也增长.上月中国炼 厂运能为每日1,010万桶,为创纪录水平. 数据扶助提振全球石油交易商需求稳定的预期.布兰特原油期货<LCOc 1>结束五日连跌上扬,美国原油期货 在下午的交易中小跌,日内多数 时间上扬,因天气预报显示,天气较常年温暖,可能限制对燃料的需求. "中国数据再度证实,中国的石油需求增长再度加速,有充分的理由预 计,明年需求将继续强劲增长,"德国商业银行的高级石油分析师Carsten F ritsch表示. 但对中国成长的乐观情绪降温,因海关周一公布的数据显示,中国11月 出口增幅不及预期. 1月布兰特原油期货 收涨0.31美元,报每桶107.33美元.美国交 易的西德克萨斯中质油 跌0.37美元,至每桶85.56美元,连跌第五日. 布兰特原油与西德克萨斯中质油的价差扩阔至约每桶21.70美元,上周 最窄时为20.45美元. 气象学家预计,未来一周,美国的天气,尤其是东部的天气可能限制对 取暖油的需求. 欧洲工业大国德国周一公布的数据显示,德国11月出口增长0.3%,10月 为出口萎缩2.4%. 意大利政局的不确定性扶助限制油价涨幅,市场关注对欧债危机和经 济成长的担忧. 周一意大利借贷成本飙升,股市重挫,因该国总理蒙堤周六表示,将在2 013年预算方案获得批准后辞职.之前,前总理贝鲁斯柯尼宣布不支持现政 府. 中国国家统计局公布的数据显示,中国11月原油加工量同比上升9.1%. 不过,海关公布的数据显示,中国11月出口增幅不及预期,为2.9%. 油市交易商还关注美国联邦储备理事会(FED,美联储)周二开始的为期 两天的政策会议,很多经济学家预计,美联储将在会上宣布推出新一轮购债 计划,以在2013年刺激经济. 周日,总统奥巴马与众议院议长贝纳会晤,讨论如何避免财政悬崖.白 宫和贝纳办公室均未对会谈内容置评. 油市交易商还等待石油输出国组织(OPEC)在周三会议上对石油供应前 景的评论.