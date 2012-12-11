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亚洲 | 2012年 12月 11日 星期二 13:45 BJT

=2/国际油市: 布兰特原油小幅跌向每桶107美元,受美国和意大利忧虑拖累

截至0506GMT,布兰特原油 微跌0.03美元至每桶107.30美元.美
国原油期货 上涨0.07美元报85.63美元.
    
    "年底临近市场呈现看空气氛,除了地缘政治风险外,没有太多可以支
撑油价的因素."三菱商事风险投资经理人Tony Nunan说.
    
    "市场关注的焦点在财政悬崖问题,"他补充说,意大利方面的坏消息亦
拖累油价.
    
    美国白宫与众议院议长贝纳(John Boehner)办公室周一举行更多磋商
,努力打破财政悬崖僵局.但双方都未公开显露准备让步的迹象.[nSB21372
61]
    
    周一意大利举债成本飙升而股价暴跌,因蒙堤决定提前辞职的消息惊
扰金融市场.
    
    交易员亦密切关注石油输出国组织(OPEC)周三维也纳会议是否会调整
原油供应.未来两天还将有美国石油库存数据公布.
    
    "OPEC方面的消息只有可能利空,因多数人都认为他们明年将解决供应
过剩的问题."Nunan说.
    
    OPEC成员国在周三会议上料维持每日3,000万桶的产量目标不变.(完)

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