=2/国际油市: 布兰特原油小幅跌向每桶107美元,受美国和意大利忧虑拖累

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
截至0506GMT,布兰特原油 微跌0.03美元至每桶107.30美元.美 国原油期货 上涨0.07美元报85.63美元. "年底临近市场呈现看空气氛,除了地缘政治风险外,没有太多可以支 撑油价的因素."三菱商事风险投资经理人Tony Nunan说. "市场关注的焦点在财政悬崖问题,"他补充说,意大利方面的坏消息亦 拖累油价. 美国白宫与众议院议长贝纳(John Boehner)办公室周一举行更多磋商 ,努力打破财政悬崖僵局.但双方都未公开显露准备让步的迹象.[nSB21372 61] 周一意大利举债成本飙升而股价暴跌,因蒙堤决定提前辞职的消息惊 扰金融市场. 交易员亦密切关注石油输出国组织(OPEC)周三维也纳会议是否会调整 原油供应.未来两天还将有美国石油库存数据公布. "OPEC方面的消息只有可能利空,因多数人都认为他们明年将解决供应 过剩的问题."Nunan说. OPEC成员国在周三会议上料维持每日3,000万桶的产量目标不变.(完)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。