=2/国际油市: 布兰特原油小幅跌向每桶107美元,受美国和意大利忧虑拖累

截至0506GMT,布兰特原油 微跌0.03美元至每桶107.30美元.美 国原油期货 上涨0.07美元报85.63美元. "年底临近市场呈现看空气氛,除了地缘政治风险外,没有太多可以支 撑油价的因素."三菱商事风险投资经理人Tony Nunan说. "市场关注的焦点在财政悬崖问题,"他补充说,意大利方面的坏消息亦 拖累油价. 美国白宫与众议院议长贝纳(John Boehner)办公室周一举行更多磋商 ,努力打破财政悬崖僵局.但双方都未公开显露准备让步的迹象.[nSB21372 61] 周一意大利举债成本飙升而股价暴跌,因蒙堤决定提前辞职的消息惊 扰金融市场. 交易员亦密切关注石油输出国组织(OPEC)周三维也纳会议是否会调整 原油供应.未来两天还将有美国石油库存数据公布. "OPEC方面的消息只有可能利空,因多数人都认为他们明年将解决供应 过剩的问题."Nunan说. OPEC成员国在周三会议上料维持每日3,000万桶的产量目标不变.(完)