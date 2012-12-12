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亚洲 | 2012年 12月 12日 星期三 15:13 BJT

国际油市: 布兰特原油期货守在108美元上方,此前OPEC公布产量减少

"能源需求前景将不会那么强劲.他们(OPEC)或将开始讨论配额,这可
能支撑价格."研究公司Barratt's Bulletin执行长Jonathan Barratt称.
    
    市场普遍预期,OPEC在周三开会时将维持产量目标不变.
    
    沙特阿拉伯今年稍早增加供给,以弥补西方制裁伊朗核计划而导致的
每日产量减少100万桶.
    
    但分析师称,鉴于明年需求增长前景疲弱,OPEC或许很快会检视其产量
目标.
    
    OPEC周二提醒,受经济疲态影响,2013年上半年全球石油需求成长可能
不佳.
    
    美国2013年日产量料为710万桶,比今年高11%,进口需求将进一步下滑
.(完)

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