国际油市: 布兰特原油期货守在108美元上方,此前OPEC公布产量减少

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
"能源需求前景将不会那么强劲.他们(OPEC)或将开始讨论配额,这可 能支撑价格."研究公司Barratt's Bulletin执行长Jonathan Barratt称. 市场普遍预期,OPEC在周三开会时将维持产量目标不变. 沙特阿拉伯今年稍早增加供给,以弥补西方制裁伊朗核计划而导致的 每日产量减少100万桶. 但分析师称,鉴于明年需求增长前景疲弱,OPEC或许很快会检视其产量 目标. OPEC周二提醒,受经济疲态影响,2013年上半年全球石油需求成长可能 不佳. 美国2013年日产量料为710万桶,比今年高11%,进口需求将进一步下滑 .(完)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。