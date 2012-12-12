国际油市: 布兰特原油期货守在108美元上方,此前OPEC公布产量减少

"能源需求前景将不会那么强劲.他们(OPEC)或将开始讨论配额,这可 能支撑价格."研究公司Barratt's Bulletin执行长Jonathan Barratt称. 市场普遍预期,OPEC在周三开会时将维持产量目标不变. 沙特阿拉伯今年稍早增加供给,以弥补西方制裁伊朗核计划而导致的 每日产量减少100万桶. 但分析师称,鉴于明年需求增长前景疲弱,OPEC或许很快会检视其产量 目标. OPEC周二提醒,受经济疲态影响,2013年上半年全球石油需求成长可能 不佳. 美国2013年日产量料为710万桶,比今年高11%,进口需求将进一步下滑 .(完)