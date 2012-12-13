国际油市: 布兰特原油跌向109美元,受累于美国石油库存上升及财政忧虑

布兰特原油期货 为四个交易日以来首次下跌,0611GMT,下跌0. 22美元至每桶109.28美元;美国原油期货 报86.55美元,下跌0.22美 元.1月布兰特原油期货周五到期. "财政悬崖继续成为疑虑,且美国在石油库存方面又有利空数据,"澳新 银行(澳盛银行,ANZ)大宗商品分析师Natalie Rampono表示. 上周美国原油库存意外增加,市场预期为下滑,汽油和馏分油库存增幅 也超乎预期.尽管炼厂产能回落及进口水准持稳,燃油库存仍跳增.[nL4T09 N0PC] 国际能源署(IEA)周三表示,全球石油需求2013年全年将保持迟滞,因 经济扩张仍然不振.IEA预测,2013年全球石油日需求料增长86.5万桶,比前 次报告预估值高出11万桶,全球石油日均消费量料最高达9,050万桶.[nL4T 09N0PC] 石油输出国组织(OPEC)代表称,OPEC周三同意维持每日3,000万桶的产 量目标,而预估显示,在美国油页岩石油产量上升的情况下,明年对其原油 需求料会降低. Rampono表示,"中东的供应愈发紧俏,因为亚洲需求改善.其并称,中国 明年新炼厂上线,可能使其原油进口增加.(完)