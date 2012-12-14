国际油市: 布兰特原油升穿108美元,中国数据透露经济复苏讯号

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
美国1月原油期货 上涨0.69美元报每桶86.58美元,本周有望录 得六周以来的第五次周线收高. "正面的PMI和工业数据表明经济在走向复苏,"巴克莱资本大宗商品分 析师Sijin Cheng表示,"需求将会逐步改善." 汇丰(HSBC)中国12月制造业PMI初值续升至14个月高位,本周稍早数据 也显示中国11月原油日进口量追平第三纪录高位,因有新的炼油装置投入 运行. 但只要美国的财政悬崖谈判僵局不打破,油价就会上行受限. 年底临近,美国民主党与共和党的预算协商缺乏进展,令市场越来越沮 丧,盖过了初请失业金人数减少至四年低点附近以及11月零售销售反弹的 影响. 供应方面,石油输出国组织(OPEC)秘书长称目前的油价可以接受,不担 心明年上半年库存上升的可能性.(完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。