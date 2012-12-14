国际油市: 布兰特原油升穿108美元,中国数据透露经济复苏讯号

美国1月原油期货 上涨0.69美元报每桶86.58美元,本周有望录 得六周以来的第五次周线收高. "正面的PMI和工业数据表明经济在走向复苏,"巴克莱资本大宗商品分 析师Sijin Cheng表示,"需求将会逐步改善." 汇丰(HSBC)中国12月制造业PMI初值续升至14个月高位,本周稍早数据 也显示中国11月原油日进口量追平第三纪录高位,因有新的炼油装置投入 运行. 但只要美国的财政悬崖谈判僵局不打破,油价就会上行受限. 年底临近,美国民主党与共和党的预算协商缺乏进展,令市场越来越沮 丧,盖过了初请失业金人数减少至四年低点附近以及11月零售销售反弹的 影响. 供应方面,石油输出国组织(OPEC)秘书长称目前的油价可以接受,不担 心明年上半年库存上升的可能性.(完)