国际油市: 中国数据良好推动油价攀升,1月布兰特合约收盘时到期

* 汇丰中国12月PMI上扬,显示经济增长再度加速

* 美国预算忧虑使投资者态度谨慎

路透纽约12月14日 - 油价周五上扬,因数据显示12月中国制造业以逾一年来最快速度扩张后,市场预期来自该国的需求改善.中国是全球第二大石油消费国.

1月布兰特原油合约周五收盘时到期,本周,布兰特原油期货上扬逾1%,结束两周连跌.美国原油期货本周上扬0.84美元.

"油市尤其被中国潜在的需求所主导,任何显示中国需求增长趋势的迹象都会对油价产生正面影响,"Jefferies Bache的经纪Tony Machacek表示.

汇丰(HSBC)周五公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的12月初值数据续升至50.9,为2011年10月以来最高,且连涨第五个月.该指数位于50之上显示制造业活动扩张.

中东形势的不确定性和动荡也支撑油价,投资者担忧该地区供应可能中断.

1月布兰特原油期货 上扬1.24美元,收报每桶109.15美元,盘中交易区间为108.20-109.58美元.布兰特2月合 收涨1.72美元,报每桶108.18美元.

美国美1月原油期货 收涨0.84美元,报每桶86.73美元,盘中交易区间86.05-86.92美元.美国1月原油合约将于12月19日到期.

美国指标合约表现不及布兰特原油期货,因有消息称,目前正在进行维修的BP Plc 位于印第安纳州惠廷的大型炼厂复工的时间被推迟.行业信息机构IIR Energy报告称,BP将该炼厂复工的时间推迟30-45天,至4月中.该炼厂的日产能为26万桶.

美国汽油期货 大涨,涨幅超过2%,收在每加仑2.66美元之上.

美元指数走软 也对诸如石油和铜等以美元计价的商品价格提供支撑.

数据显示,美国11月消费者物价指数回落,为六个月来首次.市场因此预计美国联邦储备理事会(FED,美联储)将保持超宽松货币政策.数据公布后,美元回吐稍早的涨幅,兑日圆走软.

另一项数据显示,美国制造业改善.美联储称,11月美国制造业产出增长1.1%,为2011年12月以来最大增幅.

投资者仍持谨慎态度,因美国国会与白宫间的预算磋商陷入僵局.

美国预算磋商前景的不确定性削弱了美国上周初请失业金人口跌至近四年低位对油价产生的提振.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前成交量 上日成交量 NYMEX合约

1月原油 86.73 0.84 1.0% 86.05 86.92 203,940 228,417

2月原油 87.25 0.81 0.9% 86.61 87.48 141,799 117,290

1月RBOB汽油 2.6621 0.0600 2.3% 2.6043 2.6698 37,375 66,387

2月RBOB汽油 2.6608 0.0515 2.0% 2.6093 2.6677 30,222 50,420

1月取暖油 2.9807 0.0370 1.3% 2.9450 2.9921 42,570 69,327

2月取暖油 2.9769 0.0340 1.2% 2.9435 2.9880 32,636 46,963 ICE合约

1月布兰特 109.15 1.24 1.1% 108.20 109.58 15,936 77,622

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 667,337 494,132 516,414 1,551,887 2,109

汽油 107,725 173,904 131,160 265,501 234