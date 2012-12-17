国际油市: 中国增长憧憬支撑布兰特原油守稳108美元,关注美国财政谈判

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
0512GMT时,布兰特2月原油期货 涨0.02美元至每桶108.20美元.美国原油期 货 升0.17美元至86.90美元.1月合约将在12月19日到期. 一位熟知谈判进展的消息人士称,美国众议院议长贝纳向总统奥巴马提交的最新"财 政悬崖"提案中,建议将年收入超过100万美元的富裕人群缴纳的最高所得税税率从36%上 调至39.6%.根据另一位消息人士,白宫尚未接受贝纳的提议. "我认为某方面来说这是正面的发展...已提出加税提议,"IHS Purvin and Gertz董 事总经理Victor Shum表示. 然投资人仍持谨慎看法,商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示,截至12月11日止 当周基金经理人减持净美国原油期货和期权部位29,449口,至127,751口. 中东紧张情势所带来的石油供应中断疑虑亦支撑油价.(完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。