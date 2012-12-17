版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 17日 星期一 14:16 BJT

国际油市: 中国增长憧憬支撑布兰特原油守稳108美元,关注美国财政谈判

0512GMT时,布兰特2月原油期货 涨0.02美元至每桶108.20美元.美国原油期
货 升0.17美元至86.90美元.1月合约将在12月19日到期.
    
   一位熟知谈判进展的消息人士称,美国众议院议长贝纳向总统奥巴马提交的最新"财
政悬崖"提案中,建议将年收入超过100万美元的富裕人群缴纳的最高所得税税率从36%上
调至39.6%.根据另一位消息人士,白宫尚未接受贝纳的提议. 
    
    "我认为某方面来说这是正面的发展...已提出加税提议,"IHS Purvin and Gertz董
事总经理Victor Shum表示.
    
    然投资人仍持谨慎看法,商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示,截至12月11日止
当周基金经理人减持净美国原油期货和期权部位29,449口,至127,751口.
    
    中东紧张情势所带来的石油供应中断疑虑亦支撑油价.(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐