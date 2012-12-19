国际油市: 布兰特原油接近109美元,美国预算危机解决希望提振人气

0452GMT,布兰特原油期货 微涨0.11美元,报每桶108.95美元, 上日结算价上涨1.20美元.美国原油 下跌0.08美元至87.85美元,上 日收涨0.73美元并升穿50日移动均线切入位87.64美元. "布兰特原油有进一步上涨的潜力,因为整体经济前景复苏,"Newedge Japan的大宗商品销售经理Yusuke Seta表示. 美国共和党周二试图压迫白宫在加税问题上做出更多让步.双方正在 就预算协议进行谈判,以防止美国经济明年掉入财政悬崖.[ID:nL4S09S6GX ] "如果近来的市场轨迹可以参照的话,两党之间的分歧距离达成协议似 乎仅仅咫尺之遥."CMC Markets驻悉尼资深交易商Tim Waterer在研究报告 中写道. "除非达成协议,否则新年初仍有可能回吐12月涨幅."(完)