国际油市: 美国原油上涨但布兰特原油下跌,美国预算磋商陷入僵局

* 美国财政悬崖日益临近,但政界人士进行的磋商陷入僵局 * 数据显示美国第三季经济增长快于预期 * 最新一周初请失业金人数多于预期 路透纽约12月20日 - 美国原油期货价格周四在交投震荡中小升,而布 兰特原油期货价格下滑,因美国共和党议员推进其预算提议,但也表达了将 和奥巴马政府合作解决美国预算危机的决心. 美国原油 升0.17%,结算价报每桶90.13美元,日内交投区间介于 89.26-90.54美元,交投疏落. 不过,布兰特原油 小幅下跌,下滑0.16美元,至每桶110.20美元 .美国和布兰特原油期货合约都将录得周度上升. 周四,美国众议院为一项被称为"B计划"议案的讨论及投票扫平道路, 这是共和党人对明年美国自动减支和增税举措的进一步回应. 美国众议院议长贝纳称,他预期将会继续和总统奥巴马合作,避开财政 悬崖,同时贝纳推进其党派的提议,该提议是只向收入超过100万美元的美 国人增税. 美国商务部公布良好的经济数据也提振美国原油价格,数据显示美国 第三季国内生产总值(GDP)环比年率终值为增长3.1%,前值为增长2.7%. 不过,上周美国初请失业金人数上升,且升幅略多于分析师原先预期. 原油市场交投疏落,因许多人已开始休假. 美国取暖油 和RBOB汽油期货 上涨,跟随美国墨西哥湾沿 岸和芝加哥现货市场的涨势,且在午盘领升原油期货市场. 取暖油期货升0.72%,结算价报每加仑3.0575美元,RBOB汽油升0.41%, 报每加仑2.7543美元.(完)