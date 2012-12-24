国际油市:油价微幅收低,财政悬崖忧虑加剧

* 一些国会议员担忧美国可能跌落财政悬崖

* 交易商预计美国最后一刻会达成协议,或者至少会达成暂时性协议

* 对中东情势的担忧限制跌幅

路透纽约12月24日 - 油价周一基本上扳回了稍早跌幅,但仍微幅收低,节前尾盘的少量买盘未能抵挡住市场对美国"财政悬崖"预算危机可能蚕食该国石油买需的担忧.

周一未就避免财政悬崖进行谈判,今日多数时间里,油市追随股市小幅下滑,交易量还不足正常情况下的五分之一.今日市场提前休市,周二因适逢圣诞节将休市.

布兰特原油期货 尾盘小幅上涨,扳回稍早逾0.8美元的跌幅,结算价报108.80美元,日内下跌0.17美元.美国原油期货合约 结算价收低0.05美元,报88.61美元,今年迄今累计下跌10%.美国股市小幅收跌,美元几无变动.

上周五油价挫跌,因此前美国预算谈判重陷僵局.两位负责磋商的关键人物:民主党总统奥巴马和共和党众议院议长贝纳均离开华盛顿度圣诞假期,磋商暂停.国会休会,在1月1日最后期限来临前,本周仅有几天的时间来采取行动.部分议员对美国可能跌落财政悬崖表示担忧.

即使财政悬崖逼近,布兰特原油期货仍尚未测试9月以来的关键技术支撑位106-107美元区域,许多交易商不相信国会议员将冒把脆弱的美国经济再度拖入衰退的风险.

"尽管上周五的急跌之势暗示油市反映出美国在年底前可能无法达成避免财政悬崖的协议,但我们仍认为在最后一刻将达成某种形式的解决方案,"Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch在报告中写道.

目前一些投资者预计,最有可能的是,美国将达成临时协议,以暂缓情势.

美国RBOB汽油期货 逆势上涨0.6%,持于两个月来的最高位附近,因为交易商为位于费城的东北部最大炼厂的维修做准备.

中东紧张局势限制油价跌幅.

今年大多数时间里,由于伊朗和西方国家在伊朗核计划上的摩擦升级,油市一直神经紧绷.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前成交量 上日成交量 NYMEX合约

2月原油 88.61 -0.05 -0.1% 88.20 88.86 40,008 178,144

3月原油 89.17 -0.06 -0.1% 88.78 89.35 5,851 51,873

1月RBOB汽油 2.7506 0.0159 0.6% 2.7131 2.7531 7,460 36,622

2月RBOB汽油 2.7257 0.0099 0.4% 2.6971 2.7285 13,914 50,731

1月取暖油 3.0022 -0.0202 -0.7% 2.9980 3.0338 12,547 42,673

2月取暖油 2.9885 -0.0217 -0.7% 2.9846 3.0200 20,465 55,461 ICE合约

2月布兰特 108.80 -0.17 -0.2% 108.13 109.22 47,604 132,659

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 65,592 366,474 498,502 1,478,864 -28,231

汽油 33,088 134,516 126,615 298,561 2,601

取暖油 46,237 150,336 127,948 275,255 1,328(完)

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