国际油市:油价升至逾九周高位,受美国财政谈判乐观预期及技术性买盘驱动

* 对财政悬崖谈判的乐观看法及美国寒流来袭推动油价上涨 * 总统奥巴马结束假期返工,美国预算谈判周四重启 * 阿联酋逮捕了据称计划在阿联酋和沙特发动袭击的人员 * 交易商称技术性买盘助力油价在突破100日移动均线后扩大涨幅 路透纽约12月26日 - 美国原油期货周三升至逾九周最高位,因市场寄 望重启的谈判将避免美国财政危机,而且严寒天气及技术买盘亦增添了油 市的上行动能. 美国2月原油期货合约 上涨2.7%,结算价报每桶90.98美元,而且 盘中一度触及10月19日以来的最高位.布兰特原油期货合约 上涨2. 1%,结算价报111.07美元.成交清淡,因为部分交易商离场度假.周三英国市 场因适逢节礼日(Boxing Day)而休市. 美国总统奥巴马将提前结束假期于周四返回华盛顿,进行预算谈判以 旨免财政悬崖的出现. 天气预报称,气温低于正常情况,这亦帮助提振油价,因为寒流来袭会 提升市场对取暖油等油品的需求.Commodity Weather Group预计,未来10 日冷空气将持续影响美国大部分地区. 技术性买盘亦帮助提振美国原油期货.周三美国原油期货在10月来首 次突破100日移动均线后扩大涨幅.交易商称,这股涨势可能会令油价测试 位于92.20美元的200日移动均线. "油市利用了假期清淡交投这点,升离过去的交投区间.成交清淡及技 术性买盘是油价劲升的原因,"Tradition Energy市场研究部主管Addison Armstrong表示. 一些交易商认为油价上涨,部分是因为有消息称,石油输出国组织(OPE C)成员国阿联酋(阿拉伯联合大公国)周三表示,其已逮捕了一些阿联酋和 沙特公民,这些人据称计划袭击阿联酋和沙特阿拉伯.这两个国家拥有一些 全球最大的油田. 由于中东的地缘政治紧张局势,交易商数月来一直推高油价. 交易商称,原油价格上涨,亦因为在90美元上方关键技术支撑位处的买 盘,以及可能出现的程式空头回补. 他们说,美元指数 小幅下滑亦帮助推高油价. 取暖油期货价格 上涨,追随周三原油的升势. 美国RBOB汽油期货 上涨2.3%,延续三周涨势,因为交易商预计, 炼厂维修将限制美国东北部的供应. 市场预计,日本新任首相将大力推行刺激政策,使日本经济摆脱通缩. 这亦支撑油市.日本是全球第三大石油消费国.(完)