国际油市:油价下滑,受美国预算谈判不确定性拖累

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
* 参议院民主党领袖里德称美国看来将跌落财政悬崖
* 假日季节成交继续清淡
* 美国经济数据好坏不一,消费者信心下滑
* EIA石油库存数据将在周五公布
路透纽约12月27日 - 油价周一在震荡交投中下滑,因美国预算谈判悬而未决,即将生效的增税和减支可能拖累石油消费大国-美国经济重陷衰退.
油价在结算后的交易中一度转升,之后则陷入拉锯,因有消息称美国众议院将在周日开会试图达成预算协议.
在此之前,美国参议院民主党领袖里德批评国会共和党人拒绝把增税作为避免美国跌落财政悬崖方案的一部分,油价和美股因此承压.
里德在谈及美国经济跌落财政悬崖的可能性时称:"看来我们正在朝着这个方向前进."
布兰特原油期货和美国原油期货仍势将录得三周连升.
尽管布兰特原油期货今年可能上涨约3%,但美国原油期货今年或将下挫近8%,因国内原油生产加速且需求平平令油价受限.
布兰特2月原油期货 回落0.27美元,报每桶110.80美元,盘中触及111.33美元.
布兰特原油期货盘中低见110.10美元,逼近200日移动均线切入位110.01美元.
美国2月原油期货合约 跌0.11美元,报90.87美元,盘中低见90.05美元,之后反弹,收复位于90.66美元的100日移动均线.今日高位为91.44美元,为近月合约10月19日来最高.
假日季节交投减少,布兰特原油期货和美国原油期货成交量均较30日均值较少四成.
美国1月取暖油期货 和RBOB汽油期货 均收高,下周一这些期货将到期.
美国今日公布的经济数据有好有坏,美国12月消费者信心跌幅大于预期,跌至四个月低点,因财政不确定性打压近期对经济的乐观情绪.
其他数据显示,上周初请失业金人数减少至近四年半最低水准,而11月新屋销售触及2010年4月来最高.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前成交量 上日成交量 NYMEX合约
2月原油 90.87 -0.11 -0.1% 90.05 91.44 141,394 48,516
3月原油 91.37 -0.12 -0.1% 90.55 91.92 39,186 8,169
1月RBOB汽油 2.8213 0.0055 0.2% 2.7959 2.8392 12,680 14,396
2月RBOB汽油 2.7893 0.0008 0.0% 2.7683 2.8123 34,761 19,997
1月取暖油 3.0723 0.0210 0.7% 3.0469 3.082 15,994 18,639
2月取暖油 3.0489 0.0132 0.4% 3.0288 3.0575 38,039 22,661 ICE合约
2月布兰特 110.80 -0.27 -0.2% 110.10 111.33 99,540 75,293
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 287,243 324,812 471,646 1,476,652
汽油 79,692 75,131 119,972 293,742 503
取暖油 87,667 75,399 125,107 269,645 -3,311
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI