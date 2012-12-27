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亚洲 | 2012年 12月 28日 星期五 07:46 BJT

国际油市:油价下滑,受美国预算谈判不确定性拖累

* 参议院民主党领袖里德称美国看来将跌落财政悬崖

* 假日季节成交继续清淡

* 美国经济数据好坏不一,消费者信心下滑

* EIA石油库存数据将在周五公布

路透纽约12月27日 - 油价周一在震荡交投中下滑,因美国预算谈判悬而未决,即将生效的增税和减支可能拖累石油消费大国-美国经济重陷衰退.

油价在结算后的交易中一度转升,之后则陷入拉锯,因有消息称美国众议院将在周日开会试图达成预算协议.

在此之前,美国参议院民主党领袖里德批评国会共和党人拒绝把增税作为避免美国跌落财政悬崖方案的一部分,油价和美股因此承压.

里德在谈及美国经济跌落财政悬崖的可能性时称:"看来我们正在朝着这个方向前进."

布兰特原油期货和美国原油期货仍势将录得三周连升.

尽管布兰特原油期货今年可能上涨约3%,但美国原油期货今年或将下挫近8%,因国内原油生产加速且需求平平令油价受限.

布兰特2月原油期货 回落0.27美元,报每桶110.80美元,盘中触及111.33美元.

布兰特原油期货盘中低见110.10美元,逼近200日移动均线切入位110.01美元.

美国2月原油期货合约 跌0.11美元,报90.87美元,盘中低见90.05美元,之后反弹,收复位于90.66美元的100日移动均线.今日高位为91.44美元,为近月合约10月19日来最高.

假日季节交投减少,布兰特原油期货和美国原油期货成交量均较30日均值较少四成.

美国1月取暖油期货 和RBOB汽油期货 均收高,下周一这些期货将到期.

美国今日公布的经济数据有好有坏,美国12月消费者信心跌幅大于预期,跌至四个月低点,因财政不确定性打压近期对经济的乐观情绪.

其他数据显示,上周初请失业金人数减少至近四年半最低水准,而11月新屋销售触及2010年4月来最高.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前成交量 上日成交量 NYMEX合约

2月原油 90.87 -0.11 -0.1% 90.05 91.44 141,394 48,516

3月原油 91.37 -0.12 -0.1% 90.55 91.92 39,186 8,169

1月RBOB汽油 2.8213 0.0055 0.2% 2.7959 2.8392 12,680 14,396

2月RBOB汽油 2.7893 0.0008 0.0% 2.7683 2.8123 34,761 19,997

1月取暖油 3.0723 0.0210 0.7% 3.0469 3.082 15,994 18,639

2月取暖油 3.0489 0.0132 0.4% 3.0288 3.0575 38,039 22,661 ICE合约

2月布兰特 110.80 -0.27 -0.2% 110.10 111.33 99,540 75,293

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 287,243 324,812 471,646 1,476,652

汽油 79,692 75,131 119,972 293,742 503

取暖油 87,667 75,399 125,107 269,645 -3,311

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