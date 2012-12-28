国际油市: 油价走低,因成品油库存攀升和预算忧虑挥之不去

标题新闻：印度核能部长称，印度购买西屋六座核反应堆的计画料不受东芝财务问题影响
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* 奥巴马在白宫与国会领导人举行预算磋商
* EIA公布的数据显示,上周美国原油库存减少,成品油库存增加
路透纽约12月28日 - 油价周五收跌,之前美国数据显示,上周汽油库存激增,且投资者担忧美国预算磋商可能无法及时达成协议,以避免可能损及石油需求的财政危机.
美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示,上周汽油库存增加380万桶,五周累计增加近2,300万桶.上年同期为减少2.8%.上周汽油库存增幅超过分析师预期.EIA数据还显示,上周美国原油库存仅减少58.6万桶,降幅不及分析师预期的190万桶.
白宫将在周五下午与国会领导人举行会议,寻求达成预算协议,以避免一系列增税减支举措在明年初开始实施.
美国原油期货 回落0.07美元,收报每桶90.80美元.本周上扬2.4%.布兰特布原油期货 收跌0.18美元,报每桶110.62美元.
美国股市连跌第五日,因市场对能政界人士否在年底前达成预算协议持悲观态度.
原油期货成交清淡,布兰特原油期货成交量较30日均值低约40%,美国原油期货较30日均值低约50%.
美国2月原油期货跌穿100日移动均线,稍早触及自10月以来最高91.49美元.
布兰特原油期货仍有望录得约3%的全年涨幅,但美国原油期货今年可能回落8%.
使布兰特原油期货保持在历史高位附近的因素包括,中东地区动荡可能导致该地区供应中断的潜在威胁,以及有迹象显示,中国和美国经济成长加速.
另外,周五公布的数据显示,美国11月成屋待完成销售触及两年半高位,12月中西部制造业活动扩张.
EIA公布的数据显示,上周馏分油库存增加242万桶,汽油库存增加378万桶.
美国1月取暖油期货 跌2.75美分,收报加仑3.0448美元.RBOB汽油期货 收跌2.14美分,报每加仑2.799美元.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前成交量 上日成交量 NYMEX合约
1月原油 90.80 -0.07 -0.1% 90.32 91.49 114,345 141,598
2月原油 91.30 -0.07 -0.1% 90.82 91.97 24,104 40,729
1月RBOB汽油 2.7999 -0.0214 -0.8% 2.7851 2.8383 14,400 23,012
2月RBOB汽油 2.7585 -0.0308 -1.1% 2.7416 2.8048 37,981 25,925
1月取暖油 3.0448 -0.0275 -0.9% 3.0334 3.083 12,410 22,482
2月取暖油 3.0213 -0.0276 -0.9% 3.0108 3.0600 49,324 34,132 ICE合约
1月布兰特 110.62 -0.18 -0.2% 109.83 111.38 111,156 104,800
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 236,448 324,812 436,333 1,483,154 6,502
汽油 87,771 75,131 119,972 293,742 503
取暖油 120,153 75,399 125,107 269,645 -3,311
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路透台北2月17日 - 台湾股市周五大多在平盘附近游走，终场收微跌。分析师表示，台 股在指数高档附近狭幅震荡，市场领涨族群轮替顺畅，惟追价的意愿虽稍嫌不足，但为了化 解技术指标的过热，算是正常的休息，指数未来仍不看淡。 台湾加权股价指数 收跌0.12%,至9,759.76点；今日成交初值 为942.4 9亿台币，上交易日修正后为1,083.03亿。 日盛投顾协理钟国忠说，“(技术指标中)9日KD值由高档向下，对照今天的走势算是正 常的整理，并不看淡后市。” 他认为，明天(周六)台股独家开市，预料外资的参与度将降低，最多小幅进出，不致影 响盘势。 此外，兆丰投顾一位不愿具名的分析师则表示，指数涨至9,800点附近追价动力不足， 获利了结卖压涌现，这附近压力稍大可以理解。不过台股中各类股仍是轮涨，即便是先前的 弱势股也有机会补涨，预料9,800点附近指数虽有压力但仍可期待高点。 〞未来还要再看国际形势，如果没有大的利空，目前台股还是以盘整或小跌，去消
路透2月17日 - 澳洲股市周五小幅收低，此前指标股指周四创下2015年5月5日以来最高收位。 S&P/ASX 200指数周五收盘下跌0.2%或10.51点，报5,805.8点。 铁矿石及铜价走软拖累基本材料类股下跌。S&P/ASX 200材料类股跌至平盘下方，上日曾触及逾两年高位。 矿业巨头必和必拓和力拓分别跌1.1%和2.1%，为两周来最大跌幅。 必和必拓管理层与员工在智利Escondida铜矿罢工中的立场依然分歧较大。 铁矿石企业Fortescue Metals跌2.4%。 工业建筑材料公司James Hardie Australia股价跌至三个月新低。 医疗保健类股跌幅位列其次。(完) (编译 王兴亚/高琦)