国际油市:油价升至11周高位,受益于美国达成财政协议

* 美国国会批准避免坠落"财政悬崖"的法案

* 中国制造业数据显示经济增速加快

* 市场关注:美国石油协会(API)周四将公布石油库存数据

路透纽约1月2日 - 油价周三升至11周高位,美国国会批准避免增税减支的协议后,各市场全线上涨.

美国国会周二批准了化解"财政悬崖"的协议,帮助避免了一场经济灾难."财政悬崖"是指一系列增税与减支措施即将启动,若不解决,经济则有衰退之虞.

几周来不确定性和政界人士采取的危险边缘化政策令消费者、企业和金融市场感到不安.打压油市的最新经济威胁是人们担心不能达成避免坠落"财政悬崖"的协议.去年全年油市因欧债危机和需求不旺而承压.

这一协议带动全球市场全线上扬,提振投资者对风险资产的兴趣,打压美元和公债.

指标布兰特原油期货一度涨至每桶112.90美元,创下10月19日以来首见的高位,稍后回吐涨幅,因交易商考量美国经济面临的新困难.

"市场出现避免坠落财政悬崖后的兴奋,但市场反应有点过度,人们意识到仍面临债务上限、社保税上升及应对国防和国内支出削减和削减预算的问题,"Excel Futures Inc.总裁Mark Waggoner称.

布兰特2月原油期货 涨1.36美元,结算价报每桶112.47美元,脱离稍早高位,但仍高于100日移动均线切入位111.29美元.连续上涨两个交易日后,布兰特原油期货14日移动均线切入位触及每桶109.80美元,接近向上穿过切入位在109.82美元的200日移动均.

美国2月原油期货 升1.30美元,报每桶93.12美元,升穿切入位在91.90美元的200日移动均线,但脱离稍早高点93.87美元.

成交量在12月底假期阶段下跌后,出现反弹迹象,布兰特原油期货成交量略高于30日均值,美国原油期货较30日均值低11%.

美国RBOB汽油期货 涨1.3%,因有消息称Monroe Energy LLC已在周末将宾夕法尼亚州一炼厂生产汽油的流化催化裂化装置停用10至14天,以解决其油浆循环问题.

市场亦在等待美国石油库存数据,以从中寻找方向.美国石油协会(API)和能源资料协会(EIA)将分别于周四和周五公布库存数据,路透调查分析师预计,这些数据料显示成品油库存上升,原油库存下降.

美国和中国公布的正面经济数据为油市提供了更多支撑.美国供应管理协会(ISM)公布,美国制造业在11月萎缩后12月恢复增长.

中国官方12月制造业PMI指数连续第三个月位于荣枯线上方,持平于上月创下的七个月高位,显示中国经济稳步复苏,但回升力度仍偏弱.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

2月原油 93.12 1.30 1.4% 91.56 93.87 188,450 131,374

3月原油 93.55 1.28 1.4% 92.03 94.31 56,768 32,174

2月RBOB汽油 2.7951 0.0334 1.2% 2.7605 2.8136 33,014 31,188

3月RBOB汽油 2.7900 0.0264 1.0% 2.7636 2.8110 24,470 46,241

2月取暖油 3.0463 0.0145 0.5% 3.0325 3.0702 41,876 21,858

3月取暖油 3.0350 0.0182 0.6% 3.0167 3.0561 23,060 56,326

ICE合约

2月布兰特 112.47 1.36 1.2% 111.27 112.90 169,062 98,677

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 458,170 262,511 407,273 1,467,549

汽油 88,359 114,039 118,997 285,414 -7,333