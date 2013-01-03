国际油市:布兰特原油期货下滑,受获利回吐及美联储会议记录打压

* 美联储会议记录拖累市场

* 关注更大规模美国预算之争

* 利多中国经济数据提振需求前景,限制跌幅

* 关注API在2130GMT公布的库存数据

路透纽约1月3日 - 布兰特原油期货在周三触及11周高位后于周四回落,因投资人担心即将展开的美国预算争论,且有迹象显示美国联邦储备理事会(FED,美联储)内部对购债刺激经济成长计划愈发担心.

市场焦点由本周稍早达成的化解财政悬崖协议转向美国总统奥巴马和国会共和党就预算问题将展开的政治角力.

油市一直密切关注美国预算危机,以及持续的欧元区问题,以寻找是否会进一步殃及燃料需求的迹象.

在财政悬崖协议达成后,布兰特原油期货周三跳升至逾112美元的10月中来高位,但投资人表示,市场在等待经济不断改善的明显迹象,以令升势在较长期延续.

午后交易中,美联储公布12月会议记录显示,对进一步扩大美联储资产负债表的谨慎情绪不断升温."数位委员认为,在远早于2013年底之前就放缓或停止购买资产可能是适当之举,称担忧金融稳定和资产负债表规模." 油价进一步下滑.

布兰特布原油期货 收低0.33美元,报每桶112.14美元,周三大涨超过1%,结算价为10月来最高.

美国2月原油期货 下跌0.20美元,收报每桶92.92美元,美联储会议记录公布后,美国原油期货回吐稍早升幅.

布兰特原油期货较美国原油期货的溢价收窄至略高于19美元,去年高位约为26美元.

布兰特原油期货成交量较30日均值高约17%,美国原油期货成交量同30日均值相当.

市场关注收盘后美国石油协会(API)将公布的库存数据,美国能源资料协会(EIA)则将在周五公布库存数据.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

2月原油 92.92 -0.20 -0.2% 92.49 93.30 177,442 203,865

3月原油 93.34 -0.21 -0.2% 92.93 93.71 68,063 62,497

2月RBOB汽油 2.7977 0.0026 0.1% 2.7821 2.8073 31,284 43,717

3月RBOB汽油 2.7936 0.0036 0.1% 2.7758 2.7988 24,741 25,714

2月取暖油 3.0251 -0.0212 -0.7% 3.0060 3.0429 51,952 47,388

3月取暖油 3.0150 -0.0200 -0.7% 2.9971 3.0317 34,457 23,658

ICE合约

2月布兰特 112.14 -0.33 -0.3% 111.63 112.42 161,045 183,135

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 414,712 488,512 398,228 1,476,479 -3,134

汽油 77,961 100,441 147,933 281,699 -3,715