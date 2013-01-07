重发-国际油市: 布兰特原油守在111美元上方,受中美经济成长迹象激励

(重发以修正提取代码)

路透新加坡1月7日 - 布兰特原油期货周一守在111美元上方,得益于有迹象显示全球最大经济体的复苏道路很稳定,但库存数据显示美国燃料需求疲弱,抑制油价涨势.

周五公布的报告显示,美国12月非农就业岗位保持平稳增幅,服务业快速扩张.此外稍早的数据显示美国和中国制造业扩张.这令今年石油需求可能强劲的憧憬得到强化.

0526GMT,近月布兰特原油期货 上涨0.01美元至每桶111.32美元.上周上升0.6%.

美国原油期货 下滑0.26美元至每桶92.83美元,此前在周五公布的最新一周库存数据显示,成品油库存增加,进口原油则骤减,引发表观燃料需求疲弱的隐忧.

"现在市场还在跟着美国正面的消息走,财政悬崖危机现在多少暂时解除了,"澳新银行(ANZ)资深商品分析师Natalie Rampono说.

"中国看来也在改善,"她说."我们预期中国的石油需求也会改善."

ANZ预估,布兰特原油价格第一季结束时将为每桶118美元,美国原油为每桶96美元.

Rampono说,现在全球市场关注焦点将是美联储的宽松货币政策立场.美联储高层官员及部分经济学家暗示,美联储可能在今年就会停止其资产购置计画.

欧洲央行也是本周焦点之一,市场将密切观察其如何帮助陷入经济危机的地区走出衰退.(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻