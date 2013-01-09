国际油市: 原油期货下滑,因美国汽油库存大幅增加

* EIA称美国上周汽油库存增加,去年最后一季汽油库存大幅上升

* EIA称美国上周原油和馏分油库存也增加

* 美元上涨令油价下跌

* 关注周四出炉的最新一周美国初请失业金人数

路透纽约1月9日 - 原油期货周三小跌,此前政府报告显示上周美国燃料库存大幅增加,显示为全球最大原油消费国美国供应充裕.

美国原油期货早盘上涨,之后转至平盘下跌,此前美国能源资料协会(EIA)公布,美国一周汽油库存增加741万桶,至2.3309亿桶,预估为增加230万桶. 在2012年最后一季,汽油库存增加近3,000万桶.

EIA称,美国一周馏分油库存增加678万桶,至1.3074亿桶,预估为增加200万桶.美国一周原油库存增加131万桶,至3.6125亿桶,预估为增加150万桶.

"报告对市场非常不利,成品油库存大幅增加,特别是汽油库存,"对冲基金Again Capital的John Kilduff说.

2月美国原油期货 下跌0.05美元,结算价报每桶93.10美元,布兰特原油期货 下跌0.18美元,结算价报每桶111.76美元.

美国RBOB汽油 下跌近0.02美元.

美元兑一篮子货币 上升约0.3%.美元上涨,油价通常下跌,因美元计价商品对持有美元以外货币的人来说更昂贵.

投资人没有理会部分短期内可能对能源市场更为利好的信号.

英国央行及欧洲央行为期两天的会议开始举行.投资人将留意有关欧洲央行在2013年降息的任何暗示.

交易商还等待本月稍后出炉的中国季度经济数据,预料数据将证实中国经济增长回暖.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

2月原油 93.10 -0.05 -0.1% 92.68 93.65 184,053 195,867

3月原油 93.56 -0.04 0.0% 93.13 94.07 65,685 76,988

2月RBOB汽油 2.7789 -0.0155 -0.6% 2.7528 2.7865 42,067 54,137

3月RBOB汽油 2.7898 -0.0128 -0.5% 2.7664 2.7954 39,933 37,290

2月取暖油 3.0699 0.0114 0.4% 3.0472 3.0748 43,029 60,832

3月取暖油 3.0535 0.0108 0.4% 3.0328 3.0579 34,549 40,836

ICE合约

2月布兰特 111.76 -0.18 -0.2% 111.11 112.23 161,796 194,000

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 438,272 454,577 418,273 1,477,695 -3,132

汽油 120,219 133,707 118,192 298,760 5,287

取暖油 119,437 163,001 125,988 288,395 9,051(完)

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