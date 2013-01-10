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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 13:01 BJT

国际油市: 布兰特原油升向112美元,中国数据远优于预期提振信心

"进口增幅高于预期,这对中国石油需求及整体全球需求都是好消息,"CMC Markets Sydney首席市场分析师Michael McCarthy称."显然,这将被视为有利油价."

0313GMT,布兰特原油近月期货 上涨0.1美元,至每桶111.86美元,上日为下跌0.18美元.美国原油期货上涨0.34美元,至93.44美元.

中国贸易数据显示,12月出口同比成长14.1%,远高于路透调查分析师预估的同比成长4%,同时也高于11月的2.9%增幅.

中国12月进口同比成长6%,同样远高于市场预估的成长3%及11月增幅.

中国海关周四数据显示,中国2012年原油进口较上年增加6.8%,增速大致符合1-11月的6.7%增幅.

油价涨幅有限,因投资人观望欧洲央行会后记者会,等待经济展望线索.

分析师指出,近期数据显示略有回稳,欧洲央行公布利率决议后,总裁德拉吉记者会的谈话可能会稍微正面一些.

美国将公布1月5日止当周初请失业金人数,而美元近日走强,打击了石油等美元计价商品的价格.

"石油市场正在等待今天稍晚的经济事件,"Newedge大宗商品主管Ryoma Furumi称."美元再度走高,美国就业数据也将成为焦点".(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍; 审校 张涛)

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