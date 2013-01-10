国际油市: 布兰特原油升向112美元,中国数据远优于预期提振信心

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
"进口增幅高于预期,这对中国石油需求及整体全球需求都是好消息,"CMC Markets Sydney首席市场分析师Michael McCarthy称."显然,这将被视为有利油价."
0313GMT,布兰特原油近月期货 上涨0.1美元,至每桶111.86美元,上日为下跌0.18美元.美国原油期货上涨0.34美元,至93.44美元.
中国贸易数据显示,12月出口同比成长14.1%,远高于路透调查分析师预估的同比成长4%,同时也高于11月的2.9%增幅.
中国12月进口同比成长6%,同样远高于市场预估的成长3%及11月增幅.
中国海关周四数据显示,中国2012年原油进口较上年增加6.8%,增速大致符合1-11月的6.7%增幅.
油价涨幅有限,因投资人观望欧洲央行会后记者会,等待经济展望线索.
分析师指出,近期数据显示略有回稳,欧洲央行公布利率决议后,总裁德拉吉记者会的谈话可能会稍微正面一些.
美国将公布1月5日止当周初请失业金人数,而美元近日走强,打击了石油等美元计价商品的价格.
"石油市场正在等待今天稍晚的经济事件,"Newedge大宗商品主管Ryoma Furumi称."美元再度走高,美国就业数据也将成为焦点".(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍; 审校 张涛)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计