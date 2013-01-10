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市场报道 | 2013年 1月 11日 星期五 07:56 BJT

国际油市: 原油期货上涨,受沙特减产消息提振

路透纽约1月10日 - 原油期货周四上涨,因全球最大原油出口国沙特阿拉伯减产,应对需求疲弱,且此前中国公布的出口需求强劲.

美国原油期货 一度升至每桶94.70美元的16周高位,结算价报每桶93.82美元,上升0.72美元.布兰特原油 盘中高见113.29美元,结算价报每桶111.89美元,上涨0.13美元.

一行业消息人士周四称,沙特(沙乌地)阿拉伯12月削减原油日产量至902.5万桶,低于11月的949万桶.消息人士并称,沙特12月每日平均还动用12.6万桶储备,使每日向市场的供应总量达915.1万桶.

沙特原油供应下降的消息扶助布兰特原油短暂升至每桶113美元以上,为10月中以来首见,且远高于沙特阿拉伯曾表示乐见的每桶100美元水准.

中国贸易数据显示12月出口增幅反弹,令市场预期全球第二大经济体中国经济增长回暖将带动更多燃料需求,也提振了油市和和其他市场.

费城联邦储备银行在其年度修定报告中表示,12月美国中大西洋地区的制造业活动扩张步伐小于原先公布,消息令原油缩减部份涨幅.

美国汽油期货 跟随原油一起上涨,但纽约港取暖油 下跌0.6%,至每加仑大约3.05美元.

也门一输油管道爆炸,该国大部份石油出口中断,该消息也扶助油价上涨.

也门政府及行业官员称,身份不明的袭击者周四炸毁也门主要原油出口输送管道,令管道输油中断.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

2月原油 93.82 0.72 0.8% 93.08 94.70 260,469 201,385

3月原油 94.27 0.71 0.8% 93.53 95.16 106,160 76,045

2月RBOB汽油 2.7933 0.0144 0.5% 2.7708 2.8182 42,051 51,196

3月RBOB汽油 2.8026 0.0128 0.5% 2.7822 2.8255 41,171 42,281

2月取暖油 3.0543 -0.0156 -0.5% 3.0490 3.1137 98,159 51,754

3月取暖油 3.0456 -0.0079 -0.3% 3.0401 3.0937 89,879 35,573

ICE合约

2月布兰特 111.89 0.13 0.1% 111.60 113.29 191,545 171,953

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 696,319 470,459 418,922 1,478,941 -1,246

汽油 126,193 131,916 118,574 304,751 5,991

取暖油 311,612 129,454 125,558 296,521 8,126

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

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EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文

(编译 利棣儿; 审校 郑茵)

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