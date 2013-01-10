国际油市: 原油期货上涨,受沙特减产消息提振

金砖国家：3月31日股汇市收盘纵览
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约1月10日 - 原油期货周四上涨,因全球最大原油出口国沙特阿拉伯减产,应对需求疲弱,且此前中国公布的出口需求强劲.
美国原油期货 一度升至每桶94.70美元的16周高位,结算价报每桶93.82美元,上升0.72美元.布兰特原油 盘中高见113.29美元,结算价报每桶111.89美元,上涨0.13美元.
一行业消息人士周四称,沙特(沙乌地)阿拉伯12月削减原油日产量至902.5万桶,低于11月的949万桶.消息人士并称,沙特12月每日平均还动用12.6万桶储备,使每日向市场的供应总量达915.1万桶.
沙特原油供应下降的消息扶助布兰特原油短暂升至每桶113美元以上,为10月中以来首见,且远高于沙特阿拉伯曾表示乐见的每桶100美元水准.
中国贸易数据显示12月出口增幅反弹,令市场预期全球第二大经济体中国经济增长回暖将带动更多燃料需求,也提振了油市和和其他市场.
费城联邦储备银行在其年度修定报告中表示,12月美国中大西洋地区的制造业活动扩张步伐小于原先公布,消息令原油缩减部份涨幅.
美国汽油期货 跟随原油一起上涨,但纽约港取暖油 下跌0.6%,至每加仑大约3.05美元.
也门一输油管道爆炸,该国大部份石油出口中断,该消息也扶助油价上涨.
也门政府及行业官员称,身份不明的袭击者周四炸毁也门主要原油出口输送管道,令管道输油中断.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
2月原油 93.82 0.72 0.8% 93.08 94.70 260,469 201,385
3月原油 94.27 0.71 0.8% 93.53 95.16 106,160 76,045
2月RBOB汽油 2.7933 0.0144 0.5% 2.7708 2.8182 42,051 51,196
3月RBOB汽油 2.8026 0.0128 0.5% 2.7822 2.8255 41,171 42,281
2月取暖油 3.0543 -0.0156 -0.5% 3.0490 3.1137 98,159 51,754
3月取暖油 3.0456 -0.0079 -0.3% 3.0401 3.0937 89,879 35,573
ICE合约
2月布兰特 111.89 0.13 0.1% 111.60 113.29 191,545 171,953
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 696,319 470,459 418,922 1,478,941 -1,246
汽油 126,193 131,916 118,574 304,751 5,991
取暖油 311,612 129,454 125,558 296,521 8,126
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
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产油国官方售价英文原文
(编译 利棣儿; 审校 郑茵)
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路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计