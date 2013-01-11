国际油市: 布兰特原油脱离三个月高位,因中国CPI涨幅扩大

OptionsXpress市场分析师Ben Le Brun称,"中国的通胀水平高于预期,可能会为市场带来少许下行风险.一些投资者或许在锁定获利."

0521GMT,近月布兰特原油期货下降0.33美元至每桶111.56美元,但料将连续第三周上涨.美国原油期货上涨0.08美元至每桶93.90美元,有望连续第五周录得涨幅.

本周支撑油价上涨的因素包括:中国贸易数据优于预期,美国财政危机短期应对方案带来舒缓情绪,及数据显示2012年最后一周美国原油进口骤降.

但上述两种期约的涨幅比之前一周要小,说明受潜在忧虑影响.美国原油涨幅小于1%,布兰特原油涨幅不到0.5%.

交易商称,本季投资者将关注美国两党之间化解债务危机的进一步协商,并在2013年全球经济成长幅度可能高于2012年的预期中寻求全球经济的线索.

中东石油供应下滑,或令油价在未来几周受到良好支撑.(完)

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