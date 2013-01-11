国际油市: 油价走低,汽油期货因进口传言急跌2%

* Seaway输油管道延长使布兰特/美国原油期货价差缩窄

* 美国汽油期货大幅走低,受累于从欧洲进口汽油的传言

* 中国12月通胀攀升可能使该国再推刺激举措的空间受限

路透纽约1月11日 - 油价周五放量下跌,因汽油期货受大量欧洲船货将运抵美国口岸的预期拖累重挫.另外,有关中西部主要输油管道延长工程开工的消息使布兰特和美国原油价差大幅收窄.

RBOB汽油期货 急跌2%,录得11月初以来最大单日跌幅,因传言大量欧洲汽油将运抵纽约港,因西非燃料需求出现季节性减少.

根据路透提供的船运数据,多至21艘成品油油轮已被预定,将从1月起从欧洲发往美国口岸.多数油轮的运载量在25-30万桶.

一天前,有关大量欧洲柴油将运往美国口岸的消息已拖累取暖器期货走低.

布兰特原油期货跌幅超过美国指标原油西德克萨斯中质油(WTI),因有消息称,Seaway输油管道延长工程已开工.该项目旨在缓解美国中西部,尤其是在美国原油期货合约交割地库辛,原油供应过剩的状况.

Seaway输油管道延长后,每日将从库辛向墨西哥湾炼油中心运送40万桶原油.随着美国和加拿大石油产量的不断增加,库辛成为了石油输送的瓶颈.

自输油管道延长工程开工以来,布兰特较WTI的溢价收窄至不到17美元,为9月20日以来首见.

布兰特2月原油期货 收跌1.25美元,报每桶110.64美元,跌至100日移动均线切入位111.05美元之下.日低为109.60美元,低于50日移动均线切入位109.73美元.

美国2月原油期货合约 收跌0.26美元,报每桶93.56美元,日低为92.65美元.

布兰特原油交投较美国原油活跃,成交量较30日均值高出近50%.美国原油期货成交量较30日均值高出约31%.

数据显示,中国12月通胀年率攀升至七个月高位2.5%,高于预期,因食品价格攀升.美国股市走低,因富国银行 公布净息差回落,尽管获利创纪录.(完)

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前成交量 上日成交量 NYMEX合约

2月原油 93.56 -0.26 -0.3% 92.65 94.13 236,805 279,295

3月原油 93.99 -0.28 -0.3% 93.06 94.53 117,032 118,761

2月RBOB汽油 2.7395 -0.0538 -1.9% 2.7180 2.7879 47,519 50,351

3月RBOB汽油 2.7543 -0.0483 -1.7% 2.7324 2.7975 43,009 43,257

2月取暖油 3.0085 -0.0458 -1.5% 2.9957 3.0566 61,745 105,926

3月取暖油 3.0018 -0.0438 -1.4% 2.9872 3.0466 46,986 91,198 ICE合约

2月布兰特 110.64 -1.25 -1.1% 109.60 111.95 160,128 196,974

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 565,239 732,744 425,594 1,484,053 -5,112

汽油 138,363 136,697 118,122 310,767 6,016