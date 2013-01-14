重发-国际油市: 布兰特原油升向112美元,因成品油上升及美元下跌

韩国金融市场：韩元和韩股都跌至近四周低位，因地缘政治风险引发避险
美国总统特朗普上周向中国国家主席习近平施加压力，希望中方为遏制朝鲜核计划做出更多努力。美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)表示，习近平已同意在遏制朝核计划方面加强合作--但他没有提出新的方案以打击平壤的挑衅态度。
(重发以对齐文末表格)
* 布兰特原油和美国原油价差一度收窄至9月来最窄
* 沙持称没有改变出产政策
路透纽约1月14日 - 布兰特原油周一上涨逾1%,升向每桶112美元,受美元走弱,汽油和柴油市场走强带动,且因投资人权衡沙特阿拉伯否认该国改变产量政策的消息的声明.
交易商也关注一关键输油管道延长工程开工,此举将有助于缓解中西部原油供过于求的局面.
在上周消息称沙特阿拉伯12月原油产出下降后,一沙特石油部高级顾问向沙特国家新闻机构表示,沙持12月石油出产下降是因为季节性性需求减少.
Citi Futures Perspectives分析师Tim Evans表示,"沙特的声明使交易商确信,沙特减产并非为了推高油价,"维持去年1月油价目标在每桶100美元.
不过,布兰特原油已在每桶110美元上方,交易商周一进一步推高价格,因为美国汽油和取暖油期货上涨,周末有多家炼厂停电.
原油分析师也指出,美元指数 下跌,因美联储官员称他们将继续执行宽松货币政策以提振经济.
2月布兰特原油 将在周三到期,该合约上升1.24美元,结算价报每桶111.88美元,盘中在100日移动均线切入位111.02美元的上下游走.3月布兰特原油上涨1.11美元,至每桶110.95美元.
2月美国原油 上升0.58美分,结算价报每桶94.14美元,交投介于92.95-94.29美元.
布兰特原油较美国原油CL-LCO1=R溢价扩大至大约17.70美元,扭转走势,早盘该溢价收窄至四个月低位16.69美元.
美国RBOB汽油期货 升约0.5%,至每加仑2.75美元以上,取暖油期货 升约2%,至每加仑3.06美元以上.
路透调查初步数据显示,预期上周美国原油和成品油库存上升,原油库存料增加200万桶,汽油库存料增加310万桶,包括取暖油在内的馏分油库存将增加160桶.(完)
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前成交量 上日成交量 NYMEX合约
2月原油 94.14 0.58 0.6% 92.95 94.29 233,181 257,821
3月原油 94.59 0.60 0.6% 93.40 94.73 101,429 129,092
2月RBOB汽油 2.7541 0.0146 0.5% 2.7218 2.7603 42,096 57,803
3月RBOB汽油 2.7719 0.0176 0.6% 2.7399 2.7777 41,534 45,297
2月取暖油 3.0625 0.0540 1.8% 3.0065 3.0683 51,239 69,696
3月取暖油 3.0518 0.0500 1.7% 3.0047 3.0574 38,470 48,397 ICE合约
2月布兰特 111.88 1.24 1.1% 110.31 112.07 109,199 168,066 整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 551,711 604,531 431,517 1,499,808 -15,755
汽油 126,005 151,137 119,080 315,254 4,487
取暖油 129,512 172,930 132,279 296,521 8,126
美国总统特朗普上周向中国国家主席习近平施加压力，希望中方为遏制朝鲜核计划做出更多努力。美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)表示，习近平已同意在遏制朝核计划方面加强合作--但他没有提出新的方案以打击平壤的挑衅态度。
0232GMT * 美元在亚洲早盘时段普遍走扬，给新西兰元构成压力 * 美元指数测试美联储3月15日升息以后的最高水准 * 新西兰元/美元被压低至0.6921底部 * 日线图三重底位于0.6890/95区域，是下一道技术支撑位 * 图表：http://reut.rs/2nYOKVq (完) (编译 李婷仪 审校 白云)
================== 今日重要政经消息================= 4月10日（周一） 09:30 华宝国际股东特别大会。 ================== 近期重要政经消息================= 4月11日（周二） *国泰君安首日挂牌。 10:00 康臣药业股东特别大会。 11:00 贝莱德中国市场展望记者会。 15:30 银基集团股东特别大会。 4月12日（周三） 普拉达（PRADA）公布全年业绩。 10:30 太平洋航运股东周年大会。 4月13日（周四） 公布3月份外汇基金境外资产。 迅销公布中期业绩。 远东环球公布首季业绩。 4月14日（周五） 耶稣受难节公众假期。 4月17日（周一） 复活节公