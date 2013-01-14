重发-国际油市: 布兰特原油升向112美元,因成品油上升及美元下跌

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* 布兰特原油和美国原油价差一度收窄至9月来最窄

* 沙持称没有改变出产政策

路透纽约1月14日 - 布兰特原油周一上涨逾1%,升向每桶112美元,受美元走弱,汽油和柴油市场走强带动,且因投资人权衡沙特阿拉伯否认该国改变产量政策的消息的声明.

交易商也关注一关键输油管道延长工程开工,此举将有助于缓解中西部原油供过于求的局面.

在上周消息称沙特阿拉伯12月原油产出下降后,一沙特石油部高级顾问向沙特国家新闻机构表示,沙持12月石油出产下降是因为季节性性需求减少.

Citi Futures Perspectives分析师Tim Evans表示,"沙特的声明使交易商确信,沙特减产并非为了推高油价,"维持去年1月油价目标在每桶100美元.

不过,布兰特原油已在每桶110美元上方,交易商周一进一步推高价格,因为美国汽油和取暖油期货上涨,周末有多家炼厂停电.

原油分析师也指出,美元指数 下跌,因美联储官员称他们将继续执行宽松货币政策以提振经济.

2月布兰特原油 将在周三到期,该合约上升1.24美元,结算价报每桶111.88美元,盘中在100日移动均线切入位111.02美元的上下游走.3月布兰特原油上涨1.11美元,至每桶110.95美元.

2月美国原油 上升0.58美分,结算价报每桶94.14美元,交投介于92.95-94.29美元.

布兰特原油较美国原油CL-LCO1=R溢价扩大至大约17.70美元,扭转走势,早盘该溢价收窄至四个月低位16.69美元.

美国RBOB汽油期货 升约0.5%,至每加仑2.75美元以上,取暖油期货 升约2%,至每加仑3.06美元以上.

路透调查初步数据显示,预期上周美国原油和成品油库存上升,原油库存料增加200万桶,汽油库存料增加310万桶,包括取暖油在内的馏分油库存将增加160桶.(完)

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前成交量 上日成交量 NYMEX合约

2月原油 94.14 0.58 0.6% 92.95 94.29 233,181 257,821

3月原油 94.59 0.60 0.6% 93.40 94.73 101,429 129,092

2月RBOB汽油 2.7541 0.0146 0.5% 2.7218 2.7603 42,096 57,803

3月RBOB汽油 2.7719 0.0176 0.6% 2.7399 2.7777 41,534 45,297

2月取暖油 3.0625 0.0540 1.8% 3.0065 3.0683 51,239 69,696

3月取暖油 3.0518 0.0500 1.7% 3.0047 3.0574 38,470 48,397 ICE合约

2月布兰特 111.88 1.24 1.1% 110.31 112.07 109,199 168,066 整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 551,711 604,531 431,517 1,499,808 -15,755

汽油 126,005 151,137 119,080 315,254 4,487