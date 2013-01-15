版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 13:58 BJT

国际油市: 布兰特原油持于111美元上方,美债上限忧虑令油价受抑

CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner表示,"市场到了暂歇的水准了...还有很多事情仍在进行当中,市场将关注未来几天更多的数据,以了解全球经济成长的进展情况."

美国财政部表示该国已在12月31日到达举债上限,如今正动用特殊的举措来让政政府可以避免债务违约.

油价承压,因预期美国石油库存在进口增加下料出现连续第二周成长.路透调查周一显示,六位分析师预期1月11日止当周原油库存料增加200万桶.

1月11日止当周汽油库存料增加310万桶.Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch说,需求持续疲软、生产稳定及进口小幅回升都是汽油库存升高的原因.

中东供应中断的疑虑挥之不去则支撑价格.

根据美国防止核武扩散专家团体的报告,伊朗可能在2014年中期之前,就有能力生产足够的武器级铀来制造一枚甚至更多的核弹,报告称美国与其盟友应在那之前加强制裁伊朗.(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍; 审校 杜明霞)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐