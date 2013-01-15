国际油市: 布兰特原油持于111美元上方,美债上限忧虑令油价受抑

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner表示,"市场到了暂歇的水准了...还有很多事情仍在进行当中,市场将关注未来几天更多的数据,以了解全球经济成长的进展情况."
美国财政部表示该国已在12月31日到达举债上限,如今正动用特殊的举措来让政政府可以避免债务违约.
油价承压,因预期美国石油库存在进口增加下料出现连续第二周成长.路透调查周一显示,六位分析师预期1月11日止当周原油库存料增加200万桶.
1月11日止当周汽油库存料增加310万桶.Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch说,需求持续疲软、生产稳定及进口小幅回升都是汽油库存升高的原因.
中东供应中断的疑虑挥之不去则支撑价格.
根据美国防止核武扩散专家团体的报告,伊朗可能在2014年中期之前,就有能力生产足够的武器级铀来制造一枚甚至更多的核弹,报告称美国与其盟友应在那之前加强制裁伊朗.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍; 审校 杜明霞)
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当