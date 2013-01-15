国际油市:油价下滑,受德国数据及美国债务上限忧虑打压

* 美国12月零售销售增幅高于预期
* 调查显示美国原油和汽油库存料增加,因进口增长
* 关注美国石油库存数据
路透纽约1月15日 - 油价周二放量下挫,受德国经济数据以及对美国债务上限的担忧打压,投资人担心燃料需求会受影响.
稍早在数据显示德国第四季经济萎缩0.5%,萎缩幅度大于预期后,油价已经承压.在过去一年,对美国和欧元区经济的持续忧虑一直令油市走势挣扎.
有关美国举债上限争论的言论也令油价承压,交易商关注美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克周一发表的讲话.贝南克敦促美国国会上调举债上限,避免灾难性违约.
接受路透调查的分析师预计,上周美国原油、汽油和馏分油库存都增加,这也令投资人愈发担心燃料需求.
周三将到期的2月布兰特原油 跌1.58美元,结算价报110.30美元,跌幅大于远月合约.交投更活跃的3月布兰特原油期货跌1.32美元,结算价报109.63美元.
美国原油期货 跌0.86美元,结算价报每桶93.28美元,14日相对强弱指标在周一触及70技术性超买水准后,今日回落至不到64.
布兰特原油期货成交放量,成交量较30日移动均值高出近34%,美国原油期货成交量较该均值高近30%.
分析师表示,油价从美国12月零售销售数据强于预期中寻获一些支撑.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
2月原油 93.28 -0.86 -0.9% 93.22 94.44 238,202 248,600
3月原油 93.72 -0.87 -0.9% 93.65 94.89 118,256 110,113
2月RBOB汽油 2.7066 -0.0475 -1.7% 2.7023 2.7610 51,666 53,000
3月RBOB汽油 2.7261 -0.0458 -1.7% 2.7206 2.7799 53,922 46,519
2月取暖油 3.0113 -0.0512 -1.7% 3.0100 3.0774 50,307 61,868
3月取暖油 3.0034 -0.0484 -1.6% 3.0021 3.0658 45,019 40,761
ICE合约
2月布兰特 110.30 -1.58 -1.4% 110.19 112.46 94,556 110,228
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 585,659 580,792 436,253 1,504,341 -4,533
汽油 152,197 142,640 119,080 315,254 4,487
取暖油 156,357 143,011 132,279 295,130 -6,936
(完)