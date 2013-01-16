国际油市: 布兰特原油涨向111美元,受益于美国零售销售及石油库存数据

0339GMT,布兰特原油期货2月合约 上涨0.39美元至每桶110.69美元.今日稍晚将到期的2月合约昨日结算价下跌1.58美元,交投更活跃的3月合约收低1.32美元.

美国原油期货 涨0.30美元,报每桶93.58美元.

库存数据亦对油价形成支撑.美国石油协会(API)报告显示,美国原油库存1月11日止当周增加4.6万桶,预期为增加230万桶.

"美国零售销售数据是很重要,但没重要到引起油价大涨的程度,"Astmax Investments的大宗商品基金经理Tetsu Emori表示,"市场正在寻找更多利多因素来进一步拉高油价,在那之前油价将陷于窄幅区间,"

Emori预计,在更强有力证据说明全球经济前景改善之前,布兰特原油将交投在每桶109-111美元之间,美国原油将交投在92-94美元之间.

中国周五将公布的国内生产总值(GDP)就是重大数据之一.路透调查显示,中国第四季GDP增速料加快至7.8%,结束连续七个季度的放缓局面.

"我觉得中国经济已经触底,"Emori说,"下行风险已经减弱,中国经济或将呈现改善迹象,"

他表示,阻碍油价涨势的一些因素包括对美国尚未达成债务上限协议的担忧.

世界银行最新的全球经济增长展望称,发达国家的缓慢复苏正在拖累全球经济的脚步.这限制了油价的涨势.世行将2013年全球经济增速下调至2.4%.(完)

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