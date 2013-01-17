国际油市: 布兰特原油期货受不确定性拖累下跌,但仍持于109美元上方

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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0328GMT,布兰特原油期货 下跌0.14美元,报每桶109.54美元.周三到期的2月合约结算价上涨0.31美元,3月合约收涨0.05美元.美国原油期货 跌0.32美元,报93.94.
"经济状况很不明朗,今天消息面可能传出利好消息,明天又传来利空消息."三菱商事的石油风险经理Tony Nunan表示.
美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,上周美国原油库存因进口减少而下降,成品油库存上升.EIA数据显示,在1月11日当周美国原油库存下降95.1万桶至3.603亿桶.路透走访的分析师原先预计为增加230万桶.汽油库存增加191万桶,路透调查预估为增加290万桶.
路透技术分析师王涛表示,布兰特原油预计会陷入每桶108.77-109.17美元的区间,因油价已经跌破位于109.96美元的支撑位.而美国原油价格的信号则好坏不一,油价一直徘徊在每桶94.17美元的阻力位附近.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 丁琦/李春喜; 审校 王兴亚/高琦)
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。