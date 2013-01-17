国际油市: 布兰特原油期货受不确定性拖累下跌,但仍持于109美元上方

0328GMT,布兰特原油期货 下跌0.14美元,报每桶109.54美元.周三到期的2月合约结算价上涨0.31美元,3月合约收涨0.05美元.美国原油期货 跌0.32美元,报93.94.

"经济状况很不明朗,今天消息面可能传出利好消息,明天又传来利空消息."三菱商事的石油风险经理Tony Nunan表示.

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,上周美国原油库存因进口减少而下降,成品油库存上升.EIA数据显示,在1月11日当周美国原油库存下降95.1万桶至3.603亿桶.路透走访的分析师原先预计为增加230万桶.汽油库存增加191万桶,路透调查预估为增加290万桶.

路透技术分析师王涛表示,布兰特原油预计会陷入每桶108.77-109.17美元的区间,因油价已经跌破位于109.96美元的支撑位.而美国原油价格的信号则好坏不一,油价一直徘徊在每桶94.17美元的阻力位附近.(完)

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