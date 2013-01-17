国际油市: 油价上涨,因美国就业和楼市数据改善

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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* 阿尔及利亚气油设施遭受袭击,令投资人忧虑地缘政治问题
* 汽油价格上涨,因一委内瑞拉炼厂发生事故
路透纽约1月17日 - 原油价格周四上涨,因美国经济数据不断改善提振提金融市场.数据显示上周初请失业金人数降至五年低位,12月房屋开工大幅增加.
与此同时,伊斯兰教武装份子占据了石油输出国组织(OPEC)成员国阿尔及利亚一气油设施,令市场忧虑地区动荡可能干扰能源出口.美国汽油期货也上涨,此前一委内瑞拉炼厂发生故障,可能使该地区的汽油供应收紧.
美国2月原油期货 上升1.25美元,结算价报每桶95.49美元.布兰特3月原油合约 上升1.42美元,结算价报每桶111.10美元.2月布兰特原油已在周三到期.
数据显示上周美国初请失业金人数降至2008年1月来的最低水平.
另一数据显示12月美国房屋开工率跳升至2008年6月来的最高水平.
"油价上涨,受助于市场普遍存在的对经济的乐观情绪,从今日美国初请失业金人数及楼市数据中反映出来,"Summit Energy的Matt Smith说.
油价和美股一起上升,周四标普500指数上涨,部份原因是美国企业季报迄今表现良好.
美国汽油期货 上升1.7%,至每加仑2.7689美元.一工会代表说,委内瑞拉PDVSA石油公司被迫关闭年产能为64.5万桶的Amuay炼厂的一主要生产设施,因一燃料管道最近出现泄露.这可能迫使委内瑞拉增加燃料进口.
商品投资人也等待周五中国公布的GDP数据,寻找全球原油需求前景的更多线索.
路透调查显示,市场预期中国第四季经济增速加快至7.8%,结束之前连续七个季度增长放缓之势.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
2月原油 95.49 1.25 1.3% 93.80 96.04 171,124 241,531
3月原油 95.94 1.26 1.3% 94.26 96.50 159,783 163,652
2月RBOB汽油 2.7684 0.0470 1.7% 2.7214 2.7757 30,891 47,598
3月RBOB汽油 2.7825 0.0440 1.6% 2.7381 2.7901 33,251 52,342
2月取暖油 3.0212 0.0221 0.7% 2.9977 3.0362 40,663 49,687
3月取暖油 3.0145 0.0221 0.7% 2.9908 3.0279 41,415 38,681
ICE合约
3月布兰特 111.10 1.42 1.3% 109.45 111.38 200,054 19,705
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 712,350 687,794 451,516 1,482,759 12,390
汽油 100,882 146,656 123,243 321,180 -228
取暖油 122,803 145,444 135,502 300,135 1,834 (完)
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