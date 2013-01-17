国际油市: 油价上涨,因美国就业和楼市数据改善

* 阿尔及利亚气油设施遭受袭击,令投资人忧虑地缘政治问题

* 汽油价格上涨,因一委内瑞拉炼厂发生事故

路透纽约1月17日 - 原油价格周四上涨,因美国经济数据不断改善提振提金融市场.数据显示上周初请失业金人数降至五年低位,12月房屋开工大幅增加.

与此同时,伊斯兰教武装份子占据了石油输出国组织(OPEC)成员国阿尔及利亚一气油设施,令市场忧虑地区动荡可能干扰能源出口.美国汽油期货也上涨,此前一委内瑞拉炼厂发生故障,可能使该地区的汽油供应收紧.

美国2月原油期货 上升1.25美元,结算价报每桶95.49美元.布兰特3月原油合约 上升1.42美元,结算价报每桶111.10美元.2月布兰特原油已在周三到期.

数据显示上周美国初请失业金人数降至2008年1月来的最低水平.

另一数据显示12月美国房屋开工率跳升至2008年6月来的最高水平.

"油价上涨,受助于市场普遍存在的对经济的乐观情绪,从今日美国初请失业金人数及楼市数据中反映出来,"Summit Energy的Matt Smith说.

油价和美股一起上升,周四标普500指数上涨,部份原因是美国企业季报迄今表现良好.

美国汽油期货 上升1.7%,至每加仑2.7689美元.一工会代表说,委内瑞拉PDVSA石油公司被迫关闭年产能为64.5万桶的Amuay炼厂的一主要生产设施,因一燃料管道最近出现泄露.这可能迫使委内瑞拉增加燃料进口.

商品投资人也等待周五中国公布的GDP数据,寻找全球原油需求前景的更多线索.

路透调查显示,市场预期中国第四季经济增速加快至7.8%,结束之前连续七个季度增长放缓之势.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

2月原油 95.49 1.25 1.3% 93.80 96.04 171,124 241,531

3月原油 95.94 1.26 1.3% 94.26 96.50 159,783 163,652

2月RBOB汽油 2.7684 0.0470 1.7% 2.7214 2.7757 30,891 47,598

3月RBOB汽油 2.7825 0.0440 1.6% 2.7381 2.7901 33,251 52,342

2月取暖油 3.0212 0.0221 0.7% 2.9977 3.0362 40,663 49,687

3月取暖油 3.0145 0.0221 0.7% 2.9908 3.0279 41,415 38,681

ICE合约

3月布兰特 111.10 1.42 1.3% 109.45 111.38 200,054 19,705

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 712,350 687,794 451,516 1,482,759 12,390

汽油 100,882 146,656 123,243 321,180 -228