国际油市: 布兰特原油上涨,受助于美国举债上限提议和供应忧虑

* 美国众议院可能提出临时上调举债上限的议案

* 美元上涨,股市下滑限制油价升幅

* 中国去年第四季经济增长加速

路透纽约1月18日 - 原油周五上涨,从稍早的低位反弹,此前消息称,美国众议院将考虑延长调举债上限的议案,使政府有足够的资金再支付三个月的账单.

油价升幅受限,因美国1月消费者信心下跌至逾一年低位,许多消费者称,受美国政界人士就财政问题争执不下影响.不过,布兰特原油本周上涨,在过去六周中第五周上升.

国际能源署(IEA)周五表示,全球石油市场正在趋紧,因中国燃料需求增长,且石油输出国组织(OPEC)供给下滑,以及库存不断萎缩,目前趋势或会给油价施加额外压力.尽管全球经济体质问题仍令人关切,但IEA大幅调升2013年全球石油需求的预估.

"突然之间,市场看来比我们原先所想的更加紧俏,"IEA月报并称,经济合作暨发展组织(OECD)发达经济体的石油库存,经过一段长时间的上升后正在下滑.

本周,伊斯兰教武装份子袭击了石油输出国组织(OPEC)成员国阿尔及利亚的一气油生产厂,至今已有约30名人质被杀,以及国际原子能机构和伊朗最新一轮会谈缺乏进展,对油价提供进一步支持.

3月布兰特原油 上升0.79美元,结算价报每桶111.89美元,从12月初的每桶约107美元上涨.该合约收在交易商关注的一关键技术指标的上方,升穿切入位在110.96美元的100日移动均线.

美国2月原油 升0.07美元,结算价报每桶95.96美元,本周升幅为2美元.周四日内高位在96.04美元,此为9月迄今的最高价格.美国原油连升六周.

众议院共和党领袖康托尔称众院下周将考虑延长举债上限三个月的议案,以迫使参院通过预算.

美国股市周五涨跌互见,道指和标普500指数收在五年高位,因企业业绩期开局强劲,使股市录得连续第三周上升.

中国国家统计局周五公布数据显示,2012年中国国内生产总值(GDP)同比增长7.8%,增速创13年来新低.不过,第四季度GDP同比增速明显回升至7.9%,环比增长2.0%,显现经济触底回升态势.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

2月原油 95.56 0.07 0.1% 94.91 95.67 87,138 178,285

3月原油 96.04 0.10 0.1% 95.36 96.13 196,212 164,884

2月RBOB汽油 2.7968 0.0284 1.0% 2.7526 2.8049 24,845 40,070

3月RBOB汽油 2.8113 0.0288 1.0% 2.7685 2.8181 31,132 35,893

2月取暖油 3.0525 0.0313 1.0% 3.0117 3.0573 35,615 48,293

3月取暖油 3.0419 0.0274 0.9% 3.0035 3.0458 33,841 43,126

ICE合约

3月布兰特 111.89 0.79 0.7% 110.47 111.97 173,003 206,285

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 515,728 730,459 458,302 1,512,724 -29,965

汽油 86,982 112,916 122,768 320,482 -698